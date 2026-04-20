4designs株式会社、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」にて奨励賞を受賞

4designs株式会社

人的資本経営コンサルティング、キャリア対話型組織開発支援サービスに取り組む4designs株式会社（一般社団法人プロティアン・キャリア協会唯一の認定企業、東京都中央区、代表取締役CEO：有山徹、以下「当社」）は、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」において奨励賞を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、パーソルキャリア株式会社を運営事務局とする「キャリアオーナーシップ経営AWARD実行委員会」が主催し、個人の自律的な成長を通じて企業価値の持続的向上を実現する取り組みを表彰するものです。

受賞の背景：「キャリア自律」を“実装”するための挑戦

当社は、日本の中小企業における「キャリア停滞」という構造的課題に対し、強い問題意識を持ち、自社を“実証実験の場（ラボ）”と位置づけて取り組んできました。

従来のような企業主導の育成モデルでは、個人の意欲と事業成長の同期が難しくなる中、当社はキャリア自律を「研修や意識付け」で終わらせない行動変容と事業成果につなげる“仕組み”として実装する

ことを目指し、組織変革に取り組んできました。

評価された取り組み

当社の取り組みは、“データ×対話×仕組み”を軸にしたキャリアオーナーシップ経営の実践です。

- データ：キャリア開発状態の可視化自社開発の「キャリア開発診断」を毎月全メンバーに実施し、キャリア状態を定量的に把握。個人の変化を継続的に可視化し、マネジメントに活用しています。- 対話：未来志向のキャリア対話の定着診断データをもとに1on1やチーム対話、360度フィードバックを実施。心理的安全性を担保しながら、個々の「ありたい姿」に向き合う対話文化を構築しています。- 仕組み：成長を前提とした制度設計評価ではなく「成長支援制度」として人事制度を再設計。さらに、週2時間の自己投資時間「拓こう、未来を。タイム」を導入し、業務外の余白時間を確保することで、自律的な学びと挑戦を促進しています。

これらの取り組みは、キャリア自律を組織変革と事業成長に接続する実効性の高いモデルとして評価されました。

審査講評（抜粋）

「データ×対話×仕組み」を自社で実装し、個人のキャリア変革を組織変革と事業成長へ接続している点が高く評価されました。

特に、毎月のキャリア開発診断による状態変化の可視化と、1on1やチーム対話、360度フィードバック、成長支援制度へと連動させる設計は、実効性の高い取り組みとして評価されています。

また、余白時間の確保や越境コミュニティとの接続により、自律的な学びと挑戦を促している点も評価されました。

越境コミュニティとの共創モデル

同社の特徴は、社内に閉じない「共創型エコシステム」にあります。

一般社団法人プロティアン・キャリア協会と連携し、400名超の認定者コミュニティと協働。実践機会や収益機会を提供することで、越境的なキャリア形成と事業成長を同時に実現しています。

成果

本取り組みにより、以下の変化が生まれています。

- 個人の変化：自発的なリスキリングや改善提案が常態化- 組織の変化：心理的安全性の向上とコミュニケーションコストの低減- 事業の変化：実証に基づく提案力向上による顧客との信頼関係強化

また、キャリア開発診断を起点とした行動変容により、ウェルビーイング指標の向上など、定量的な成果も確認されています。

アワード概要

「キャリアオーナーシップ経営AWARD」は、個人と組織の持続的成長を実現する企業を表彰する取り組みです。キャリアオーナーシップ人材の「可視化する（見える）」、「増やす」、「（経営や事業と）つなぐ」の3つの視点から評価が行われます。

審査は、一橋大学 CFO教育研究センター長の伊藤邦雄氏を審査委員長とする有識者によって実施されました。

今後の展望

当社は今後も、「キャリア自律が経営を強くする」という考えのもと、自社での実践を通じて得た知見を社会に還元し、日本企業における人的資本経営の高度化に貢献してまいります。

代表取締役CEO・有山 徹 コメント

このたび「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」において奨励賞を賜りましたこと、大変光栄に存じます。

本受賞は、当社が一貫して取り組んできた「キャリア自律を実装する経営」の挑戦が評価されたものと受け止めております。

私たちは、キャリア自律を単なる理念や研修に留めるのではなく、“データ×対話×仕組み”として再現性を持たせて組織に組み込み、個人の成長と事業成果の両立に挑戦してまいりました。この挑戦を自社が自ら実証の場とし続けたことで得た知見こそが、今回の評価につながったと考えております。

今後は、この実践モデルをさらに進化させるとともに、日本企業全体の人的資本経営の高度化に貢献してまいります。引き続き、個人の可能性を起点に未来を拓く挑戦を続けてまいります。

4designs株式会社代表取締役社長CEO／一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 有山 徹

◆認定パートナー：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：個人の主体的なキャリア開発と組織と個人のより良き関係創出の支援

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

メディア「Protean」：https://protean-career.or.jp/column/

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

お問い合わせ先：info@protean-career.or.jp

◆4designs株式会社概要

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H¹O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

採用募集中：https://4designs.co.jp/recrit/

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上