累計販売数1,200万食突破※ガツンと旨い！ガツンと辛い！「トマたま」が帰ってきた！丸亀製麺と松岡昌宏さんの挑戦が生んだ新作 今年はガツンと海老3尾！『海老カツトマたまカレーうどん』

株式会社丸亀製麺

株式会社丸亀製麺（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山口 寛）が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2021年の発売以来、累計販売数1,200万食※を超える大人気「トマたまカレーうどんシリーズ」を、松岡昌宏さんとともに共同開発してまいりました。

発売6年目を迎える今年は、毎年再販を熱望する声を多数いただく『トマたまカレーうどん』『とろける3種のチーズトマたまカレーうどん』に加え、大胆に海老を3尾も重ねて揚げた新作『海老カツトマたまカレーうどん』を、2026年4月21日（火）から全国の「丸亀製麺」にて期間限定で発売いたします。

また、松岡昌宏さんが出演する新TVCM 丸亀製麺「帰ってきたぞ！トマたまカレーうどん」予告篇を2026年4月19日（日）より放送し、続いて4月21日（火）より新TVCM 丸亀製麺「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇を全国（一部の地域を除く）で放送開始いたします。シリーズ登場以来、長く支持してくださっている多くのファンの皆さまへの感謝の想いとともに、6年目も進化を続ける「トマたまカレーうどんシリーズ」。器からはみ出すほどの圧倒的な存在感を誇る新作『海老カツトマたまカレーうどん』誕生の裏側と高揚感が伝わる松岡さんの表情にも、ぜひご注目ください。

※2021年9月3日～2025年6月9日の「トマたまカレーうどんシリーズ」を販売する丸亀製麺店舗における、累計販売数

≪今年も「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきた！進化が止まらない6年目の新作は『海老カツトマたまカレーうどん』登場≫

松岡昌宏さんと共同開発し、2021年に登場した『トマたまカレーうどん』は、丸亀製麺のうどんへのこだわりと、松岡さんならではのアイデアと食の知識を詰め込んだ、オリジナリティあふれる渾身の一杯です。

2021年の初登場以来、シリーズ6年目を迎える今年は、ガツンと旨く辛い「トマたまカレーうどん」との相性を考え抜いた結果、今回の“海老カツ”を使った『海老カツトマたまカレーうどん』を開発しました。

海老カツは細かい生パン粉を使用することで、海老本来の旨みを引き出し、風味豊かに仕上げています。海老3尾をいっぺんに口に頬張るボリューム感は、ガツンとした「トマたまカレーうどん」のコク深い味わいにも負けないおいしさです。ご注文ごとに店内で揚げるため、サクサクとした衣の食感と海老の豊かな旨みを存分にお楽しみいただけます。

こだわりが詰まった一杯を、ぜひこの機会にご堪能ください。

≪松岡さんからメッセージ≫≪累計販売数1,200万食※突破！進化し続ける「トマたまカレーうどんシリーズ」6年間の歩み≫

これまで出会ったことのない驚きの一杯をお届けするべく進化し続け、毎年新作メニューを開発してきました。

2021年に登場した『トマたまカレーうどん』は、翌2022年には、再販を待ち望む声にお応えして限定復活を果たすとともに、新たに『チーズトマたまカレーうどん』が仲間入り。2023年には『豆乳仕立ての冷やしトマたまカレーうどん』、2024年にはまろやかで奥深い風味が大好評となった『甘口トマたまカレーうどん』を発売するなど、トマたま特有の奥深いコクと程よい酸味はそのままに、進化を続けてまいりました。5年目となる2025年には、プレミアムな『牛カツトマたまカレーうどん』が誕生。シリーズ登場以来、「トマたまカレーうどんシリーズ」は、ガツンとした旨さと辛さがやみつきになる一杯として、多くのお客さまに支持され進化を続けています。

これからもまだまだ驚きとわくわくを感じていただける商品を開発してまいります。

≪大胆に海老3尾を重ねて揚げた『海老カツトマたまカレーうどん』のこだわりポイント≫

【こだわり１.】今年はガツンと、えび・エビ・海老！ぷりぷりの海老を3尾重ねて揚げた海老カツ

今年の新作『海老カツトマたまカレーうどん』はトマたまカレーならではのガツンとした旨さと辛さと、海老本来の旨みのバランスを追求した自信作。大胆に海老を3尾も重ね、ご注文ごとに揚げたてを提供する海老カツは、ぷりぷりの海老と衣のサクサクとした食感が、濃厚なトマたまカレーと相性抜群です。すり身を使用している海老カツとは違い、海老本来の旨みをダイレクトに感じられます。海老3尾をいっぺんに口に頬張るボリューム感をお楽しみください。

【こだわり２.】ガツンと旨い！ガツンと辛い！やみつきになる唯一無二のトマたまカレー

打ち立てうどんとの相性も大切にしつつ最後までおいしく食べていただけるよう松岡昌宏さんと試行錯誤を重ねた末、たどり着いた『トマたまカレーうどん』。しょうが、ニンニクをごま油でじっくり火を通すことで食欲を掻き立てる香りを引き出します。カイエンペッパーを加えることで爽やかかつ、ガツンとした辛さのこの一杯は丸亀製麺でしか味わえません。

唯一無二の香りに、トマトの程よい酸味と玉子のまろやかさ。食べた瞬間、体温が上がるようなやみつきの辛さ。そんなトマたまカレーとよく絡み合う海老カツは、ぜひひと口目からトマたまカレーにたっぷりと浸してお召し上がりください。

【こだわり３.】ガツンとした味わいのトマたまカレーや海老カツにも負けない存在感、もちもちの「打ち立てうどん」

一軒一軒が製麺所である丸亀製麺では、創業以来、毎日すべての店で、北海道産小麦、塩、水のみから打つうどんを提供しています。麺職人※が全店に配置され、磨きがかかった「打ち立て・生」のうどんは、トマたまカレーにも海老カツにも負けない存在感。

ぜひ、海老カツと打ち立てうどんにトマたまカレーをたっぷりと絡めて頬張ってみてください。打ち立てでコシのあるうどんだからこそ味わえる、トマたまのガツンとした旨みを感じていただけるはずです。

※麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号です。麺職人が不在の日や時間帯もございます。

≪今年もおなじみの2種が楽しめる！≫

１.香りと辛さ、程よい酸味がクセになる『トマたまカレーうどん』

打ち立てうどんとこだわりのトマたまカレーをしっかりと味わえる一杯。トマトのほどよい酸味と旨み、玉子のまろやかさ、ガツンとしたニンニク、しょうが、ごま油の香り、そして辛みのカイエンペッパーとだしが香るカレーうどんと合わさることで箸が止まらない一杯に。

一度食べたらやみつきになること間違いなしの一杯です。

２.相性抜群のこだわりチーズがたまらない『とろける3種のチーズトマたまカレーうどん』

『トマたまカレーうどん』との相性を考えて選び抜いた、コク深いレッドチェダーチーズ、マイルドな味わいのゴーダチーズ、滑らかな口当たりと旨みを兼ね備えたステッペンチーズの3種類を独自にブレンド。熱々のトマたまカレーにチーズがとろりと溶け込み、濃厚なコクとまろやかさをプラスします。チーズ好きの方にはもちろん、チーズのクリーミーな味わいがトマたまカレーの辛さをやわらげるため、辛い物が苦手な方にもご満足いただける一杯です。

≪ガツンと旨い！ガツンと辛い！唯一無二の「トマたまカレーうどん」の味わいの秘密≫【商品概要】

【特設サイトURL】https://jp.marugame.com/menu/tomatamacurry/

≪帰ってきたぞー！「トマたまカレーうどんシリーズ」新TVCM「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇≫

新商品の発売に合わせて、松岡昌宏さんが出演する新TVCM 丸亀製麺「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇を、2026年4月21日（火）より全国（一部の地域を除く）で放送開始いたします。

丸亀製麺の実店舗で撮影された今回の新TVCMは、丸亀製麺の開発チームと同じコックコートに身を包んだ松岡さんの「おーい！今年もきたぞー！」という力強い呼び声からスタート。のぼりが風になびく様子や、麺職人たちの表情から「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきたことへの期待感が伝わります。新作『海老カツトマたまカレーうどん』の海老カツを揚げるシーンでは、丸亀製麺と共同開発者である松岡さんのこだわり抜いた一杯が生み出される瞬間の臨場感が描き出されています。さらに、「えび・エビ・海老の！」という迫力のあるセリフとともに、『海老カツトマたまカレーうどん』を差し出す松岡さんの自信に満ちた表情が印象的です。最後は、『海老カツトマたまカレーうどん』と、復活を遂げた『トマたまカレーうどん』『とろける3種のチーズトマたまカレーうどん』を加えた全3商品が並び、圧倒的な迫力とともに締めくくられます 。

シリーズ登場以来、長く支持してくださっている多くのファンの皆さまへの感謝の想いとともに、発売6年目も進化を止めることなく、ガツンと海老3尾が大胆な『海老カツトマたまカレーうどん』を生み出した、松岡昌宏さんの自信と高揚感あふれる表情に、ぜひご注目ください。

■新TVCM概要

タイトル ：丸亀製麺「帰ってきたぞ！トマたまカレーうどん」予告篇（15秒）

放送日 ：2026年4月19日（日）・20日（月）

放送エリア：全国（一部の地域を除く）

URL ：https://youtu.be/nzR2uRftQKA

タイトル ：丸亀製麺「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇（15秒）

放送開始日：2026年4月21日（火）

放送エリア：全国（一部の地域を除く）

URL ：https://youtu.be/UomwvupwubI

「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」 メイキングムービー

URL ：https://youtu.be/3A11LRQkJs8

「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」インタビュー

URL ：https://youtu.be/qsLWgiMIQJA

丸亀製麺公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCmlAeLv0l1c3ajaWTMKJljA

※上記サイトにて、4月16日（木） 0時からご覧いただけます。

■TVCMカット 丸亀製麺「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」篇（15秒）

※CMカット画像の無断転載は禁止です。

■松岡昌宏さんへのインタビュー

Q1. 今年で6年目を迎える「トマたまカレーうどんシリーズ」ですが、毎年多くのファンに支持される中で、今年はどのような“進化”を目指されたのでしょうか？また、変わらないおいしさと進化のバランスについても教えてください。

Q2. 今年はシリーズ初となる『海老カツトマたまカレーうどん』が登場します。改めて海老カツを選ばれた理由や開発の背景、こだわりについて教えてください。また、おすすめの食べ方はありますか？

Q3. 今年も「トマたまカレーうどんシリーズ」が帰ってきましたが、毎年進化を重ね続けている点が印象的です。松岡さんご自身の中で、最近「進化した」と感じていることや、やめてしまったがこの機会に復活したいことなどはありますでしょうか。

Q4. これまでも「トマたまカレーうどんシリーズ」の商品開発から携わり、おいしさを極め続けてきているかと思いますが、松岡さんが“極め続けていること”はありますでしょうか。

Q5. 最後に、新作の『海老カツトマたまカレーうどん』の登場を楽しみに待っているお客さまに向けて、一言お願いします。

■撮影エピソード

3月某日、春の訪れを感じる穏やかな日差しの中、丸亀製麺の実店舗にて『トマたまカレーうどん』の新TVCM撮影が行われました。松岡さんの「おーい！」「帰ってきたぞー！」「今年もきたぞー！」という威勢の良い呼びかけのシーンからスタート。丸亀製麺開発チームと同じコックコートに身を包んだ松岡さんの自信と高揚感あふれる表情が、印象的に映し出されました。その後、舞台は厨房へ移り、『トマたまカレーうどん』の共同開発者としての顔をのぞかせるかのように、手際よく調理シーンの撮影が進んでいきます。揚げたての海老カツをトングで掴む場面では、「どうよ！」と新作『海老カツトマたまカレーうどん』への確かな自信が感じられる表情を見せていました。

「トマたまカレーうどんシリーズ」初※となる魚介のバランスを考え抜きたどり着いた、『海老カツトマたまカレーうどん』と、人気の『トマたまカレーうどん』『とろける3種のチーズトマたまカレーうどん』を味わえるのは今だけ。ぜひ、進化を続ける『トマたまカレーうどん』をお楽しみください。

《春から気温上昇が見込まれる今年、早くも夏の定番『冷かけうどん』が登場！新作も》今年は約1.5か月早く登場！『冷かけうどん』専用に仕立てた特製だしが「打ち立て・生」のうどんのうまさを引き立てる

丸亀製麺では、季節に合わせた限定商品をご用意しています。そのうちの一つが、うどん一番人気の『かけうどん』を冷たいうどんと冷たいかけだしで楽しめる『冷かけうどん』。夏の大定番でもあるこの商品を、今年は春からの気温上昇を見据え、例年より約1.5か月早く販売。暑さが本格化する前から、季節の変化に先回りした商品をご提案します。

冷かけだしは、鰹やうるめなど複数の削り節とニボシや昆布からとる旨みに塩味が加わった、調和のとれたすっきりとした味わいが特徴です。打ち立ての冷たいうどんと絡めた際に、だしの風味や旨みがより強く感じられるよう、試行錯誤を行い、暑い時期に最後まで麺とだしをひんやりとおいしく味わっていただけるように配合や温度管理にこだわっています。

暑い日はさっぱり食べたい！食感も彩りも豊かな期間限定商品も

暑い日もさっぱりと味わっていただける商品として、『なすおろし冷かけうどん』『梅とろろ豚しゃぶぶっかけうどん』もご用意しています。

『なすおろし冷かけうどん』は丸ごとなす一本の揚げびたしと香り高い冷たいだしが相性抜群で、『冷かけうどん』専用に仕立てた特製だしを含んだ揚げなすは、一口噛めばとろりとしたなすの食感とだしの香りが広がります。

『梅とろろ豚しゃぶぶっかけうどん』は、特製だしで味付けした豚しゃぶと、つるんと口当たりの良いとろろ。食感が楽しいオクラや、たっぷりのかつお節に、酸味の効いた梅が入った一杯。彩りも食感も豊かな食材たちをさっぱり楽しめる一杯です。

【商品概要】

【特設サイトURL】https://jp.marugame.com/menu/tomatamacurry/

《気温が高くなる今年、おでかけ先でも楽しめるさっぱりな味わいの「丸亀うどん弁当」が登場》手づくり・できたてのおいしさをいつでも、どこでも、手軽に楽しめる「丸亀うどん弁当」

毎日職人が北海道産小麦、塩、水のみからつくるうどんに、天ぷら、きんぴらごぼう、玉子焼きを丁寧に詰めて提供する「丸亀うどん弁当」。ご注文をいただいてから、打ち立て・茹でたてのうどんを詰めるため、お弁当でもお店と変わらない、もちもちの食感をお楽しみいただけます。いつでもどこでも打ち立てのうどんのおいしさを楽しめる「丸亀うどん弁当」は、2021年4月13日の販売開始以降、非常に多くのお客さまよりご好評をいただき、おかげさまで累計販売数が5,500万食※を突破しています。

※2021年4月13日～2026年4月4日の「丸亀うどん弁当」を販売する丸亀製麺店舗における、累計販売数

定番のおかずとさっぱりなすの揚げびたしを詰め込んだ新作が一部店舗で登場！

『なすの揚げびたしと定番おかずのうどん弁当』は、ちくわ磯辺天や野菜バラ天などの「丸亀うどん弁当」の定番おかずに、だしの旨みがじゅわっと広がるなすの揚げびたしがのって、さっぱりしながら満足感たっぷりの一品。

さらに、昨年から登場した、まろやかな口当たりでほんのりとした酸味と甘みが効いた梅肉にみずみずしい大根おろし、シャキシャキとした食感が楽しいオクラでさっぱりと味わえる『梅おろしオクラうどん弁当』、丁寧に湯通しするやわらかな豚しゃぶと、まろやかな酸味の梅肉とオクラの食感が、つるっとした打ち立てのうどんとぴったりな『豚しゃぶと梅オクラうどん弁当』も、期間限定で販売します。人気の天ぷらとおかずが入った定番の「丸亀うどん弁当」も継続して販売中。選べる味わいは450円から。バラエティ豊かなラインアップから、お好みのひと箱を見つけてください。

【特設サイトURL】https://jp.marugame.com/menu/marugameudonbento/

■丸亀製麺について

「ここのうどんは、生きている。」をブランドメッセージに掲げ、日々、食の感動体験を探求し手づくりの「おいしいうどん」をお客さまに提供しています。私たちは一軒一軒が製麺所であり、徹底的に鮮度にこだわり、国内800を超えるすべての店で、手間を惜しまず粉からうどんを日々つくり続けています。

技と感性を磨いた「麺職人たち」が、北海道産小麦100％の小麦粉を毎日打ち、その場で麺を切って、茹でて、つくりたてをお客さまに提供しているからこそ、独自のもちもちの食感とおいしさを守り続けることができているのです。

海外でも「Marugame Udon」として、つくりたて、できたての、おいしいうどんと天ぷらを、自分のスタイルで楽しめる活気あふれる店として、毎日のように行列が見られるほどの人気を誇っています。

【丸亀製麺のサステナブルな活動について】

丸亀製麺ではサステナブルな活動に取り組んでいます。

例えば、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進を目的として、2023年8月より兵庫県加古川市に、釜揚げうどん桶のリユースを行う「丸亀製麺 桶工房」を開設しました。2027年までに約300店舗を対象に障がい者雇用を進めながら、年間10,800個の修理を行い、年間廃棄木材約1.5ｔの削減を目指します。

また、こども達に食の楽しさや尊さを伝える「食育活動」にも積極的に取り組んでいます。「こどもうどん教室」では、うどんを粉と塩と水を手で混ぜるところから体験でき、キッチンカーを用いての出張教室も日本中で実施をしています。そして、環境面ではプラスチック使用量の削減にも取り組んでいます。店内では繰り返し使用可能な食器の活用や、テイクアウト商品のカトラリーやビニール袋へのバイオプラスチック配合など、石油由来素材の使用削減を進めています。

HP：https://www.toridoll.com/sustainability/

■トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。

トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。

今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP：https://www.toridoll.com/