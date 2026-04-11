【不登校から起業家へ】16歳高校生社長とその父親が挑む「好き」にまっすぐな学校作り「2026年度事業報告会」開催決定

合同会社 I like

不登校経験を経て起業した16歳の高校生社長・関口桃子と、その父親が立ち上げた合同会社I like（本社：千葉県船橋市）は、2026年3月21日に設立一周年を迎えました。一周年を記念して事業報告会をオンライン（Zoom）にて開催いたします。

「どういう学校が良いか」「どういう教育を行うべきか」を考えるところから始まり、9月からは月2回の体験会を実施し、試行錯誤をして参りました。本報告会では、この1年間の活動の中から見えてきた学校のあり方と、今期目指している船橋市での「ライクスクール」開校に向けた事業計画をお話いたします。新しい教育の形やスクール設立、高校生社長の挑戦に興味がある方は、ぜひご参加ください。

オンライン報告会のご案内

16歳の高校生とその父親が挑む「好き」にまっすぐな学校作り

～起業から1年の振り返りと、これからの計画をお話しします～

登壇者プロフィール

- 日時：2026年4月23日（木）20:00～21:00 2026年4月24日（金）20:00～21:00 両日とも同じ内容となります。- 方法：Zoom- 費用：無料- 主催：合同会社I like報告会アジェンダ- ご挨拶- 1年目の活動報告 ～私たちの「気づき」と「想い」～- いよいよ開校へ！ ～今期事業計画～- Q＆A なんでもお答えします！- おわりにこんな方に聞いてほしい- 16歳の高校生社長・桃子の挑戦に興味がある方- 「好きにまっすぐ生きる」という理念に共感いただける方- 新しい教育の形や、地域の居場所、コミュニティづくりについて考えている方関口 桃子（合同会社I like代表）

通信制高校2年生。小3から中3までの約6年間の不登校を経験し、現在、通信制高校に通いながら「好き」から学ぶ学校づくりをしています。野毛坂グローカルが開催する第5回SDGs「誰ひとり取り残さない」小論文コンテストにて大賞を受賞。

関口 太郎（社員／桃子の父親）

IT企業にて新規事業立ち上げを経験。娘の不登校をきっかけに自分を見つめ直し、新たな学びの形を目指しています。GCS認定コーチ。Trained facilitator of LEGO(R) SERIOUS PLAY(R) method and materials。事業構想大学院大学修士（Master of Product Design）。

ライクスクールについて

報告会へのお申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSernl_j89naZbPfOfIaoywZV0WG93wfk4WS7c8EQ7pUupLRzA/viewform?usp=header

小学生から高校生を対象とした「好きから学ぶ学校」をテーマにしたオルタナティブスクール。合同会社I likeが運営。「好き」の探究、対話、社会にひらかれた学びから、自分のありたい・なりたいを見つけ、それを社会でどう実現していくかを考える、そんな「好き」にまっすぐ生きる人が育つ学校です。現在、船橋市、浦安市にて体験会を実施中。

2026年度、千葉県船橋市に開校予定。

合同会社I like 設立経緯

会社代表の桃子は、小学3年から中学3年まで約6年間の不登校を経験しました。当初、原因がわからない頭痛や倦怠感で朝起きられなくなり、学校に行けなくなりました。今考えると、教室内における高い緊張感や不安感が原因だったように思います。また、学校に行けないことで、「社会から切り離されている」という孤独感を強く感じ、前を向くのが難しい時期を長く過ごしました。学校に行かない時期には、アニメやYoutubeを見たり、本を読んだりして時間を過ごしていましたが、父と会話をする中で自分の価値観に気がついていき、中学1年の秋に「好きなことをして生きていこう」と心に決めました。そこからは、興味を持ち始めていた文学や哲学、SDGs、経済などの本を読み、父の知り合いの大人たちやSDGs関連企業の社長を訪問して話を聴き、自分が社会で生きていくイメージを膨らませていきました。そして、こういった活動こそが自分にとっての学び方なんだ、と気がつき、同じ悩みを抱える子どもたちが同様の学びを得られるような学校を作ることにしました。

私たちは、従来の教育を否定するのではなく、新たな選択肢として「好きから学ぶ学校」を作りたいと考えています。そのために、「好きにあふれた未来をつくる」というビジョンを掲げ、合同会社I lileとして起業いたしました。法人設立以降、学校のあり方を考え続け、9月からは浦安市と船橋市にて体験会を月2回実施し、合計で14回実施してきました。今期は体験会を継続しつつ、秋には場所を構え、オルタナティブスクールを開校することを目指しています。

主催：合同会社 I like

URL：https://i-like-this-world.studio.site

お問合せ：上記URLの入力フォームよりお願いいたします。