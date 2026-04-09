BAUM、フレッシュなひのきの香りをまとう、ボディフレグランス夏に向けて再登場

資生堂ジャパン株式会社

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM」（製造販売元：資生堂）は、2026年4月23日（木）、初夏のフレッシュな森の香りをまとう、ボディフレグランス「バウム リフレッシング ボディコロン アクアティック グリーン」を再発売*いたします。爽やかな香りと爽快感を感じさせてくれるつけ心地が、春から夏に大活躍するアイテムとして、昨年大変ご好評いただいきました。

*製品の特性上、在庫が無くなり次第販売終了いたします。

■製品概要

躍動感のある渓流と新緑の森を感じる、フレッシュな香りのボディフレグランス「バウム リフレッシング ボディコロン アクアティック グリーン」は、高温多湿な季節に一瞬で爽快感を感じさせる、グリーンノートと、クリアなアクアノートが、すっきりとした清涼感をもたらすと同時に、みずみずしいテクスチャーが肌へと広がり、心地よいひんやり感と、さらさらの肌が続きます。

外出前はもちろん、コンパクトなサイズ感で、どこでも手軽にリフレッシュ。植物由来の清涼成分（メントール）、自然由来のパウダー配合で、心地よい使用感を実現。気になるにおいのマスキング効果で、汗のにおいを目立たなくします。

また、ケースデザインでは、新緑の森に広がる水辺の爽やかさを表現。夏の明るい陽射しに煌めく水面を思わせる、美しいグラデーションが、爽やかな香りとみずみずしい使用感を視覚的に伝えます。

- 自然由来指数 97.4% （水を含む）(ISO 16128に基づき算出)- 植物由来の清涼成分*配合で、心地よいひんやり感をもたらします。（*メントール）- 汗などの気になる臭いも、天然樹木などの香料を調香した香りで爽やかに包み込みます。- 汗やべたつきが気になる肌をさらさらに保つ、自然由来のパウダー配合。- パラベン（防腐剤）フリー、シリコーンフリー、合成着色剤フリー- ニキビになりにくい処方・アレルギーテスト済み（全ての方にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません）- 開封後使用期限12 カ月- 容器には72% のリサイクルPET を使用しています。

■香りの構成

- トップ：バンブー、ローズマリー- ミドル：ヒノキ、サイプレス、ミュゲ- ベース：シダーウッド、ベチパー、サンダルウッド

■使い方

- パウダーが配合されているので、よく振ってからお使いください。- 適量を手にとり出し、手のひらに軽くなじませてから、腕や首・デコルテなどの部位に塗布すると、たれ落ちなくお使いいただけます。- 容器から腕などへ直接中味を出す際は、床や着衣へのたれ落ちにご注意ください。

■BAUMについて

「樹木との共生」をテーマに掲げる、スキン＆マインドブランド「BAUM」（製造販売元：資生堂）は2020年6月に誕生しました。「樹木がくれる、美しい世界のはじまり」をメッセージに、樹木の恵みを余すところなく受けとり、感謝し、樹木資源を未来につないでいくブランドとして、製品の90%以上を自然由来の素材から製造。商品パッケージ、店頭においてもサステナブルな循環を意識した選択をしてまいります。

公式サイト： www.baumjapan.com(https://www.baumjapan.com/baum/index.html)

公式Instagram： https://www.instagram.com/baum_global/

【参考小売価格表】

- 製品名：バウム リフレッシング ボディコロン アクアティック グリーン- 分類：ボディ用フレグランス- 品種数：1種- サイズ： 90ｍL- 税込価格：4400円