SLV に Solana RPC / Geyser gRPC / Shredstream の速度比較ベンチマークツールを実装 - リージョン別フィルタリングで、グローバル分散環境のボトルネックを可視化

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が開発・運用するオープンソース Solana 開発ツール SLV に、Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream の速度を比較できるベンチマークツールを実装しました。

本ツールの最大の特徴は、リージョン別フィルタリングです。従来の計測ツールが全体結果を一括で比較するのに対し、SLV のベンチマークツールは全リージョン（グローバル）の結果に加えて、特定リージョンのバリデータリーダー由来の結果に絞った比較を出力します。ワンコマンドで起動でき、対話形式でもオプション指定でも実行できます。

極低レイテンシを追求する開発者やトレーダーにとって、自分のサーバーが配置されたリージョンでの実力値をより正確に把握できることは、環境選定とアーキテクチャ設計の精度を大きく変えます。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

Speed Comparison ドキュメント: https://slv.dev/ja/doc/geyser-grpc/speed-comparison/

なぜリージョン別の計測が必要なのか - グローバル分散ブロックチェーンの構造的課題

Solana のブロック生成は、バリデータリーダーが短い周期で世界中を移動する仕組みです。あるスロットではフランクフルトのバリデータがリーダーとなり、次のスロットでは東京、その次はニューヨーク - リーダーの地理的位置は常に変動しています。

従来の計測ツールは、すべてのスロットのデータを一括で集計します。これは汎用的な評価としては正しいアプローチですが、極低レイテンシを追求する場合には、構造的な限界があります。

フランクフルトに配置したサーバーで東京のバリデータリーダーが生成したデータを受信する場合、物理的な距離による伝播遅延は避けられません。この遅延は、サーバーやネットワークの品質とは無関係に発生する地理的なビハインドです。全スロットを一括で計測すると、この地理的ビハインドが数値に混入し、自分のリージョンにおける実力値がノイズに埋もれてしまいます。

SLV のベンチマークツールは、この課題を解決します。全リージョンのグローバル結果と、特定リージョンのバリデータリーダーに絞った結果を分離して出力することで、地理的条件を踏まえたインフラの実力評価が可能になります。

2 つの視点が戦略を変える

全リージョンの結果は、あらゆるリーダーに対する総合的な応答品質を示します。グローバルにユーザーを持つ dApp や、リーダーの位置を問わず安定した応答が求められるユースケースでは、この指標が重要です。

特定リージョンの結果は、自分のサーバーが地理的に有利なリーダーに対する実力値を示します。高頻度取引やアービトラージなど、ミリ秒単位の優位性が結果に直結するユースケースでは、自リージョンのリーダー時にどれだけ速く到達できるかが勝敗を分けます。

どちらの指標を重視するかは、ユースケースと戦略によって異なります。重要なのは、これまで一括でしか見えなかったデータを分離して評価できるようになったことです。たとえば、プロバイダーを変更した際に、全体の勝率だけでなく、特定リージョンのリーダーに対して改善したのか悪化したのかを切り分けて確認できます。環境選定の判断精度が大幅に向上します。

Solana RPC / Geyser gRPC / Shredstream - 3 つの通信レイヤーすべてを計測

SLV のベンチマークツールは、Solana インフラの主要な 3 つの通信レイヤーすべてを計測対象としています。

Solana RPC は、すべての Solana アプリケーションがネットワークにアクセスするインターフェースです。Solana Geyser gRPC は、オンチェーンデータのリアルタイムストリーミングであり、価格フィードの取得やアカウント状態の監視に使われます。Solana Shredstream は、ブロックデータの断片をリーダーから直接受信するレイヤーであり、最も低レイテンシなデータ取得手段です。

これら 3 つのレイヤーそれぞれについて、全リージョンと特定リージョンの比較が可能です。どのレイヤーにボトルネックがあるのか、どのリージョンで性能差が出ているのかを、一つのツールで横断的に把握できます。

SLV の AI エージェントと組み合わせて活きる計測基盤

ベンチマークツールは、それ単体でも有用ですが、SLV の AI エージェント環境と組み合わせることで、計測から改善までの導線がつながります。

SLV は、Solana 開発のライフサイクル全体をカバーする AI Agent Kit です。用途ごとに専門エージェントが分かれており、バリデータ運用を担当する Cecil、インデックス付き Solana RPC ノードを管理する Tina、Solana Geyser gRPC ストリーミングを構成する Cloud、Solana アプリ開発を支援する Setzer が、それぞれの領域に特化した知識を持っています。AI Console から自然言語で依頼すると、内容に応じて適切な専門エージェントに自動ルーティングされます。

ベンチマークツールは MCP（Model Context Protocol）に対応しているため、AI エージェントが計測を実行し、結果を読み取ることができます。たとえば、計測結果から特定リージョンでの性能差が判明した場合、同じ SLV 環境内でサーバーの調達、ノードの移行、構成の変更を進めることができます。サーバーの調達は SLV Metal の購入まで対応済みであり、ノード移行はゼロダウンタイム移行が実装されています。計測ツール、移行ツール、チューニングツールが同一の MCP 基盤上にあるため、AI エージェントはこれらを組み合わせてボトルネックの特定から環境改善までを支援できます。

これまで Solana ノードの運用には、Linux の深い知識、CLI の習熟、バージョン管理の判断力が前提とされてきました。SLV の AI エージェントは、これらの認知負荷の大部分を引き受けます。ベンチマークツールの追加により、「現状の計測」という運用サイクルの起点にも AI エージェントが対応し、計測 → 判断 → 実行 → 再計測というサイクル全体を自然言語で回せる環境が整いました。

ローカルモードにも対応 - ノードに SSH してそのまま計測

SLV は、リモート管理に加えてローカルモードにも対応しています。ssh でノードにログインし、そのノード上で SLV を直接動作させることができます。

ベンチマークツールも、ローカルモードでそのまま動作します。運用中のノード上で直接計測を実行し、結果を確認し、必要に応じて AI エージェントと対話しながら改善を進められます。リモートの管理ノードを経由する必要がないため、構成がシンプルで、手元のノードの実力をすぐに測れます。

ローカルモードで構築した環境は、プロジェクトの成長に合わせて Ansible を活用したリモート管理構成へ段階的に移行できます。1 台から始まって必要に応じてスケールする - SLV の設計方針は、ベンチマークツールにおいても一貫しています。

高頻度取引の判断に必要な重要データを提供する

Solana は、グローバルに分散したブロックチェーンです。ブロック生成が世界中のバリデータによって順番に行われるという構造は、高頻度取引を行うトレーダーやボットにとって、単純なレイテンシ以上の複雑な判断を要求します。

どのリージョンのリーダー時に自分の環境が有利か。どのレイヤーで差が出ているか。プロバイダーを切り替えた場合に、特定リージョンでの勝率がどう変わるか - SLV のベンチマークツールは、これらの判断に必要なレイテンシ比較・リージョン別比較・レイヤー別比較を、一つのオープンソースツールで提供します。

SLV に蓄積された運用知見をオープンソースとして公開

SLV のベンチマークツールは、SLV の他の機能と同様にオープンソースで提供されます。

SLV は、Solana バリデータや Solana RPC ノードの立ち上げから日常運用までを、AI エージェントとの自然言語の対話を中心にノーコードで進められるオープンソースツールです。デプロイ、アップグレード、ダウングレード、ゼロダウンタイム移行、サーバー調達、Solana Geyser gRPC の構成、Solana アプリ開発まで、Solana 開発のライフサイクル全体をカバーしています。今回のベンチマークツールは、この運用基盤に「現状の計測」という起点を加えるものです。

今回のベンチマークツールを含む SLV の各種機能には、ERPC プラットフォームの実運用から得られた知見が反映されています。全 Solana バリデータ中で世界 3 位に到達した Epics DAO バリデータの運用や、全世界 100 カ国以上のユーザーからのフィードバックを通じて蓄積された最適化手法やチューニングパラメータが、SLV を通じてオープンソースとして公開されています。

Solana の運用環境を評価・比較したいすべての方が、無料で利用できます。

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

5 年連続 WBSO 承認

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は SLV のツール群として直接的に実装されています。