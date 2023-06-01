サブウェイ史上初、“聴ける”サンドが登場！ヘッドホン型サンドイッチ『サウンドイッチ』4月1日から販売！

～音を、味わえ。五感で楽しむ新感覚～ サブウェイ史上初、“聴ける”サンドが登場！ ヘッドホン型サンドイッチ『サウンドイッチ』 4月1日（水）から販売！

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、サブウェイ史上初のサンドイッチから音楽が聴ける新商品、ヘッドホン型サンドイッチ『サウンドイッチ』を2026年4月1日(水)から全国のサブウェイにて販売します。

ふわふわの付け心地で高機能なノイズキャンセリングを実現！

五感で楽しむ新体験サンド！

『サウンドイッチ』は、「Eat Fresh, Feel Good」な体験を届けるサブウェイが贈る、これまでにない“聴いて楽しむ”新感覚サンドです。より“Feel Good”な体験をお届けしたいという想いからブレッドの製造を試行錯誤する中で、偶然にも音の鳴るブレッドの開発に成功。この革新的なブレッドを活用し、この度ヘッドホンとしても使用できるサンドイッチが誕生しました。

耳をやさしく包み込むふわふわのブレッドが耳の形にフィットし、外部音を自然に遮断する高機能なノイズキャンセリングを実現。心地よい没入感を生み出します。さらに、フレッシュな野菜をたっぷり使用することで、軽やかな装着感と通気性を両立し、長時間のリスニングにも最適です。ヘッドホンとしてお楽しみいただいた後は、そのままお召し上がりいただけるのも特徴です。

1965年の創業以来、サブウェイはお好きなブレッド、トッピング、野菜、ドレッシングを、お客様一人ひとりの好みに合わせたオーダーメイドスタイルで多くのお客様に愛され続けていますが、本商品ももちろんカスタマイズ可能です。お好みの具材によって音質が変化するため、自分だけのマイサウンドをお楽しみいただけます。音楽を楽しむもよし、そのまま美味しく食べるもよしの五感すべてで味わう、新しいサンド体験をぜひお試しください。

『サウンドイッチ』のここがすごい！

音が鳴るだけじゃない！サブウェイこだわりの『サウンドイッチ』には驚きの特徴が満載！

①サブウェイ史上初の“音が鳴るブレッド”を採用

②ふわふわブレッド構造で耳にフィットし、高機能ノイズキャンセリングを実現！

③フレッシュな野菜をたっぷり使用し、軽やかな装着感で長時間でも快適

④具材のカスタマイズで音質も自由自在、自分好みのサウンドにアレンジできる！

サンドイッチとともに音楽を楽しんでいただく、新しい“Feel Good”な体験を提供する『サウンドイッチ』を、ぜひ一度お試しください。

※4月1日はエイプリルフールです。

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるブレッドに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。