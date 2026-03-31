



フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「高校生の学習塾」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

高校生のお子さまは学習塾に通っていますか/通っていましたか

高校生の学習塾代に毎月どのくらい費用をかけていますか/かけていましたか？

（複数人いて状況が異なる場合は一番上のお子さまの状況をお答えください）

47都道府県の高校生の平均学習塾代ランキング

第1位 徳島県 45,385円

第2位 東京都 42,976円

第3位 奈良県 42,600円

第4位 新潟県 42,500円

第5位 埼玉県 40,882円

第6位 滋賀県 37,143円

第7位 神奈川県 36,304円

第8位 高知県 34,688円

第9位 岡山県 34,667円

第10位 大阪府 34,423円

第11位 熊本県 34,412円

第12位 静岡県 34,318円

第13位 愛知県 34,000円

第14位 千葉県 33,696円

第15位 宮城県 33,529円

第16位 愛媛県 33,214円

第17位 北海道 32,143円

第18位 岐阜県 31,905円

第19位 栃木県 30,714円

第20位 大分県 30,357円

第21位 福井県 30,000円

第21位 兵庫県 30,000円

第21位 和歌山県 30,000円

第21位 香川県 30,000円

第21位 長崎県 30,000円

第26位 三重県 29,583円

第27位 京都府 29,444円

第28位 長野県 29,412円

第29位 島根県 29,167円

第30位 秋田県 28,438円

第31位 佐賀県 28,409円

第32位 沖縄県 28,333円

第33位 福島県 28,235円

第34位 石川県 28,125円

第35位 富山県 27,000円

第36位 群馬県 26,923円

第37位 山形県 26,667円

第38位 茨城県 26,429円

第39位 鳥取県 26,316円

第40位 福岡県 26,136円

第41位 山梨県 25,500円

第42位 青森県 25,294円

第43位 岩手県 24,706円

第44位 鹿児島県 24,667円

第45位 広島県 22,381円

第46位 山口県 21,111円

第47位 宮崎県 20,556円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、徳島県が第１位となりました。

全国平均は30,908円で、第18位・岐阜県と第19位栃木県との間の数値です。また、1万円以上3万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。

高校生の平均学習塾代は以下のとおりです。

【47都道府県 平均学習塾代】

1万円未満：13％

1万円以上3万円未満：46％

3万円以上5万円未満：27％

5万円以上7万円未満：8％

7万円以上10万円未満：3％

10万円以上：3％









47都道府県の高校生の学習塾利用率は以下のようになりました。

【47都道府県 高校生の学習塾利用率】

通っている/いた：40％

通っていない/いなかった：51％

わからない/答えたくない：9％









高校生のお子さまがいる家庭での高校生の学習塾の利用率は、40%となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12298/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

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就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

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