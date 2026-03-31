202603gakushujuku

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フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「高校生の学習塾」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

高校生のお子さまは学習塾に通っていますか/通っていましたか

高校生の学習塾代に毎月どのくらい費用をかけていますか/かけていましたか？

（複数人いて状況が異なる場合は一番上のお子さまの状況をお答えください）

 

47都道府県の高校生の平均学習塾代ランキング

第1位　徳島県　45,385円

第2位　東京都　42,976円

第3位　奈良県　42,600円

第4位　新潟県　42,500円

第5位　埼玉県　40,882円

第6位　滋賀県　37,143円

第7位　神奈川県　36,304円

第8位　高知県　34,688円

第9位　岡山県　34,667円

第10位　大阪府　34,423円

第11位　熊本県　34,412円

第12位　静岡県　34,318円

第13位　愛知県　34,000円

第14位　千葉県　33,696円

第15位　宮城県　33,529円

第16位　愛媛県　33,214円

第17位　北海道　32,143円

第18位　岐阜県　31,905円

第19位　栃木県　30,714円

第20位　大分県　30,357円

第21位　福井県　30,000円

第21位　兵庫県　30,000円

第21位　和歌山県　30,000円

第21位　香川県　30,000円

第21位　長崎県　30,000円

第26位　三重県　29,583円

第27位　京都府　29,444円

第28位　長野県　29,412円

第29位　島根県　29,167円

第30位　秋田県　28,438円

第31位　佐賀県　28,409円

第32位　沖縄県　28,333円

第33位　福島県　28,235円

第34位　石川県　28,125円

第35位　富山県　27,000円

第36位　群馬県　26,923円

第37位　山形県　26,667円

第38位　茨城県　26,429円

第39位　鳥取県　26,316円

第40位　福岡県　26,136円

第41位　山梨県　25,500円

第42位　青森県　25,294円

第43位　岩手県　24,706円

第44位　鹿児島県　24,667円

第45位　広島県　22,381円

第46位　山口県　21,111円

第47位　宮崎県　20,556円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、徳島県が第１位となりました。
全国平均は30,908円で、第18位・岐阜県と第19位栃木県との間の数値です。また、1万円以上3万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。

高校生の平均学習塾代は以下のとおりです。

 

47都道府県　平均学習塾代

1万円未満：13％

1万円以上3万円未満：46％

3万円以上5万円未満：27％

5万円以上7万円未満：8％

7万円以上10万円未満：3％

10万円以上：3％

 




47都道府県の高校生の学習塾利用率は以下のようになりました。

 

47都道府県　高校生の学習塾利用率

通っている/いた：40％

通っていない/いなかった：51％

わからない/答えたくない：9％




高校生のお子さまがいる家庭での高校生の学習塾の利用率は、40%となりました。

 

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友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12298/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

 

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