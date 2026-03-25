SHEGLAMより、忙しい朝も手軽にカールスタイルが楽しめるヘアスタイラー「One Touch Airflow Styler Pro」が3月19日より販売開始！

SHEIN JAPAN 株式会社

URL：https://www.sheglam.com/ja/product/One-Touch-Airflow-Styler-Pro-32mm-US-Plug-12850369754480704

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、ワンタッチで理想のカールスタイルを叶える次世代ヘアスタイラー「One Touch Airflow Styler Pro」が3月19日（木）より販売開始いたしました。

本製品は、風の力で髪を巻き付けるエアフローを取り入れ、誰でも簡単にカールスタイルをつくることができるヘアスタイラーです。最大の特長は、1カール約3秒、約5分でスタイリングが完成する時短設計。短時間でセットできるため、日常使いはもちろん、お出かけ前の準備も手軽に行えます。また、「READY, SET, CURLED」の3ステップで直感的に操作でき、ヘアアイロン初心者の方にも使いやすい仕様です。さらに、冷風機能のON／OFFを切り替えることで、弾むようなカールとナチュラルなウェーブの2種類のスタイルを1台で楽しむことができ、シーンや気分に合わせたスタイリングが可能です。

忙しい毎日でも手軽に“理想のカール”を叶える「One Touch Airflow Styler Pro」で、新しいヘアスタイリング体験をお楽しみください。

■商品情報

「One Touch Airflow Styler Pro」

＜詳細情報＞

・価格：\15,468（税込）

・サイズ展開：2サイズ（25mm/32mm）

・プラグ（電圧）：アメリカ用プラグ（240V）

・商品コード：

One Touch Airflow Styler Pro-25mm US Plug：sb251209353580825608

One Touch Airflow Styler Pro-32mm US Plug：sb251209416642614644

・購入先：

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/ja/product/One-Touch-Airflow-Styler-Pro-32mm-US-Plug-12850369754480704

※日本仕様モデルは現在開発中となります。他国仕様の製品を使用する際は、必ず安全な変換プラグをご使用ください。

備考：

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■『SHEGLAM』のご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■『SHEGLAM』の取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。