株式会社矢野経済研究所と株式会社ファシオは

矢野経済研究所「WHATS」ナレッジデータベースの提供を開始 人がAIのエビデンスになる次世代“更新型”情報プラットフォーム



株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区 代表取締役社長 水越 孝、以下「当社」）と株式会社ファシオ（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO 佐々木 英明、COO 正野 公昭）は、全12カテゴリ・217本の産業分野別アーカイブセミナー動画ならびに生成AIを掛け合わせた法人向けサービス、「矢野経済研究所『WHATS』ナレッジデータベース」の提供を2026年4月1日より開始いたします。





【サービスの概要】

本サービスは、当社が提供する「WHATSセミナー（https://www.yano.co.jp/seminar/whats/）」を、産業分野別にパック化し、ファシオの動画学習プラットフォーム「Deliveru（デリバル）」上で利用できる次世代の 法人向け“更新型”ナレッジ基盤です。

最大の特長は、生成AIを活用した 「Deliveru AIアシスタント」による高精度検索。セミナー内で講師が解説した内容のみを根拠としてAIが回答し、さらに 必要な情報が語られている動画の該当箇所まで瞬時に頭出しできるため、一次情報（根拠）をその場でご確認いただけます。



◆Deliveru AIアシスタントの特長（4機能）

① 複数セミナー瞬時検索（横断検索）

② 目的別キーワード整理（論点の棚卸し）

③ 講義内容要約（短時間で要点把握）

④ フリー質問検索（自然文で質問）

【サービスの特長】

1. 必要情報をピンポイントで抽出する「Deliveru AIアシスタント」

キーワード／自然文の質問に対しAIが即時回答。要約やキーワード整理も自動化し、視聴前後の作業時間短縮に寄与します。

2. 複数産業をまたぐ横断的な調査・分析

市場規模、競争環境、規制、技術、収益モデルなど、意思決定に必要な論点を業界横断的な切り口で分析し、「点の情報」を「線」に繋いで独自の洞察（インサイト）獲得を支援します。

3. 変化に追随する更新型ナレッジ基盤

過去アーカイブに加え、当社が開催する年間約30本の最新セミナー動画を随時追加。さらに（対象セミナーに限り）講師へのメール質問も可能です。

【セミナーのカテゴリ（全12産業分野）】

ファッション・スポーツ・美容・生活雑貨・消費財 ／ 食品・アグリ・バイオ ／ 建設・住宅・不動産・建材・住宅設備機器 ／ レジャー・エンターテインメント・パチンコ・パチスロ ／ 教育・人材 ／ 流通小売・物流・一般・事業所向けサービス・金融 ／ ヘルスケア・医療・医薬・介護・医療機器 ／ マテリアル ／

環境・エネルギー・自動車・機械・エレクトロニクス ／ 情報通信 ／ ブランドビジネス・ライフスタイル～生活者調査 ／ 産業全般

【想定されるご利用部門（例）】



【「WHATS」ナレッジデータベース サービス提供内容（2プラン）】

■提供開始日：2026年4月1日（水）

■プラン内容：

①フルパックプラン （全12カテゴリ（産業分野）・217本のセミナー利用可能）

全セミナーを対象としたアーカイブ視聴・AIアシスタント機能、年間約30本の最新セミナー視聴、講師へのメール質問※。

・月額料金：29,800円（税込）

・利用人数：10名/ID （1つのIDで最大10名まで同時利用可能）

・利用期間：お申込月より1年間（自動更新） 最低利用期間：7ヶ月目以降は月単位での解約可

サービス詳細ページ URL: https://shop.deliveru.jp/management/strategy/pckcadfb/

②１カテゴリプラン （全12カテゴリ（産業分野）から選択利用可能）

選択した1カテゴリ内の全アーカイブおよび最新セミナー視聴、同カテゴリ内でのAIアシスタント機能、講師へのメール質問※。

・月額料金：14,800円（税込）

・利用人数： 5名/ID （1つのIDで最大5名まで同時利用可能）

・利用期間：お申込月より1年間（自動更新） 最低利用期間：7ヶ月目以降は月単位での解約可





※ご注意事項（各プラン共通）

・最新セミナーの視聴は、ライブ開催後に随時アーカイブを追加しますので、その後視聴可能となります。

・メール質問はセミナー内容についてのみ対応となります。(当社の現役研究員によるセミナーのみ対象）

＜矢野経済研究所 WHATSセミナーについて＞

AI時代において、確かな情報・データに基づく信頼性の確保が重要になってきています。

当社では、各分野で活躍する専門家の知識や経験に基づくセミナーを通じて、AIによる生成情報を超えた「エビデンス」となるような質の高い情報発信を目指します。

URL: https://www.yano.co.jp/seminar/whats/

＜ファシオ Deliveruセレクトについて＞

Deliveruセレクトは、経営・人事・法務・IT・生産物流など幅広い分野のビジネスセミナーを、ライブ、ライブフィール、アーカイブなど多様な視聴形式で提供するWebセミナーのセレクトショップです。

パソコン・スマートフォン・タブレットから、いつでもどこでも受講でき、開催時期やカテゴリ、質問可否、AIアシスタント有無などで講座を詳細検索できます。

講師への質問、見逃し配信、倍速再生、受講証明書・修了証の発行、全額返金保証制度など、忙しいビジネスパーソンの学びを支える機能も備えています。

URL: https://shop.deliveru.jp/



【会社概要】

■株式会社矢野経済研究所（セミナーコンテンツ提供元）

所在地：〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2

URL: https://www.yano.co.jp/

創業：1958年

代表者：代表取締役社長 水越 孝

事業内容：市場調査、経営コンサルティング、海外進出支援など

■株式会社ファシオ（プラットフォーム提供・総発売元）

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14

URL：https://www.vita-facio.jp/index.html

創業：2013年

代表者：代表取締役CEO 佐々木 英明、代表取締役COO 正野 公昭

事業内容：セミナー・研修ポータルサービス提供・運営、LIVE（ライブ）配信サービスの提供、Webプロモーションの企画・コンサルティングなど

【セミナーコンテンツに関するお問い合わせ先】

株式会社矢野経済研究所 WHATSプロジェクト WHATSセミナー事務局

e-mail：whats@yano.co.jp



【本サービス全般に関するお問い合わせ先】

株式会社ファシオ 研修事業部

e-mail：bcs-info@vita-facio.jp