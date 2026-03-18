あなたの一票が大賞を決める！「第3回 日本ロケ弁大賞」審査委員が決定！

株式会社くるめし

株式会社くるめし（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林篤昌）は、映像・テレビ制作、広告撮影、雑誌撮影、イベント制作、舞台・公演などの様々なロケ現場にて、出演者やスタッフが食べるお弁当「ロケ弁」に焦点を当て、特に業界内で影響を与えたお弁当を称える「第3回 日本ロケ弁大賞」を開催しています。この度、審査委員が決定いたしましたのでお知らせいたします。

■「第3回 日本ロケ弁大賞」について

当社が運営する法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」では、サービス開始以降、テレビ、広告、映像、イベントなど様々なクリエイティブ制作の現場に「ロケ弁」をお届けしています。そのような中で「ロケ弁を楽しみに大変な仕事を乗り切ることができた」「美味しいお弁当のおかげで現場の士気が上がった」など、お弁当の存在が現場を支えていることが窺えるお声をたくさん耳にしてきました。日本ロケ弁大賞では、縁の下の力持ちとして食の力でクリエイティブ制作の現場を支えるお弁当とお弁当店を称え、感謝の意を表します。

これまで、インターネット投票を実施し、第1回では265種類、第2回では295種類のお弁当の中からそれぞれ品評会を経て大賞が選ばれました。第1回はオーベルジーヌの「ビーフカレー（税込1,296円）*1」、第2回では喜山飯店の「お弁当A（税込1,296円）*2」が大賞に輝きました。第3回目となる今回も、ロケ弁愛用者の方からのインターネット投票、品評会を経て、2026年6月10日（水）「ロケ弁の日」に大賞をはじめとする各賞を発表します。投票期間は、2026年4月27日（月）23:59までとなっております。

※これまでの日本ロケ弁大賞については、こちらからご覧いただけます。

第1回 https://rokebenaward.com/2024/

第2回 https://rokebenaward.com/2025/

*1 販売価格は第1回 2024年6月10日時点のもの

*2 販売価格は第2回 2025年6月10日時点のもの

■ 第3回 日本ロケ弁大賞 審査委員（敬称略）

テレビ、広告、映像・イベント制作など、ロケ弁になじみの深い業界を牽引する方々を審査委員に迎え、各賞を決定します。

＜審査委員長＞

中島 信也

ＣＭディレクター／東北新社 クリエイティブ・アドバイザー／武蔵野美術大学 客員教授

1959 年福岡県生まれ大阪育ちの江戸っ子。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒。’83「ナショナル換気扇」でＣＭ演出デビュー。娯楽性の高いＣＭの演出で受賞多数。アリナミン V「魔人 V シリーズ」、日清食品カップヌードル「hungry?」（’93 カンヌ広告祭グランプリ）、サントリー「燃焼系アミノ式」、「伊右衛門」、「タコハイ」、リクルート AirPAY「オダギリジョーシリーズ」、IndeedPLUS「タモリさんとりえさん」、森トラスト「北川景子と虎」などを演出。'96 劇場用映画「ウルトラマンゼアス」’10「矢島美容室」監督。

就任コメント

ロケ弁、年々美味しくなってる、って感じませんか？僕は感じています。生成AI時代に突入した今、仕事で一番大きな力を発揮するのは「人間力」です。その「人間力」の源の一つは「おいしいごはん」です。おいしいロケ弁を「おいしい！」と感じる時「おいしいロケ弁をスタッフに提供しよう！」という制作サイドの心意気が体中に伝わってきます。その心意気に応えてよい仕事をする。それが人間です。人間の持つ力を心意気で増大させるロケ弁。そんなおいしいロケ弁からは「みんなを元気にするぞ！」というお弁当屋さんの心意気を感じます。今年もお弁当屋さんの心意気を全身で受け取り「人間としての」感謝を込めて審査に臨もうと思います！

＜審査委員＞

今井 紳介

テレビ番組などエンタメ人材会社 株式会社フォーミュレーション I.T.S. 取締役

1974年生まれ。兵庫県出身。関西学院大学卒業後、アルバイト先のお寿司屋さんに就職。26歳でテレビ業界を目指して2001年リサーチ会社「フォーミュレーション」に入社。数々の番組でリサーチ業務を担当。2024年10月よりテレビ番組AD派遣を中心としたエンタメ人材会社「フォーミュレーション I.T.S.」に転籍。毎年新卒100名以上をバラエティ、ドラマ、音楽、情報、スポーツなど様々な番組に送り出している。

就任コメント

「テレビ屋だけど元お寿司屋さん」という肩書きがキャッチーだったからか？今年も審査員という大役、お声がけ頂きありがとうございます！

さてテレビ番組の数だけロケ弁にもドラマがあると思っています。

「なぜ今日はこのお弁当なのか？」、「誰が何を考慮してこのロケ弁を選択したのか？」きっとその「選択」にはスタッフの“思い”があると思います。

「今日は新番組スタートだから豪華に」、もしくは「最終収録だから有終の美を」、「いつも通りの収録なので安心のいつもの定番お弁当で」など。

そして選ばれたロケ弁はそんな“思い”を裏切ることなく、胃袋を完璧に満たしてくれる。まさにプロの仕事。そんな、ロケ弁に失礼のないよう真摯に審査させて頂きます。

＜審査委員＞

岩井 健二

一般社団法人日本アド・コンテンツ制作協会 理事長

1962年 静岡県熱海市出身。1985年太陽企画入社。プロデューサー、制作部長などを経て、2002年に取締役に。2014年に代表取締役社長に就任し、現在に至る。2016年から一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会（JAC）の理事長を務める。

就任コメント

昨年のロケ弁大賞の審査員を担当した経験を基に受賞弁当が会社の会議や現場にたびたび登場しました。

お弁当を介して会話が弾み笑顔がほころぶ。

それが良き結果に繋がってゆく。

うまいものを食べることは我々の仕事や暮らしにとってどれほど大切なことなのだと改めて気が付かされた審査経験でした。

本年も新たなる出会いに大変に期待しつつ今年もたくさんのお弁当を実食いたします。

よりお腹を空かせて審査に臨みたいと思います。いただきま～す！

＜審査委員＞

近藤 大輔

株式会社ティー・ツー・クリエイティブ 執行役員

洗足学園音楽大学 客員教授

1980年埼玉県生まれ。法政大学卒業後、株式会社TOW入社。2007年よりイベント演出家 小林雄二に師事。2010年より株式会社T2 Creative所属。持ち前の「演出力・専門性・経験値・編集力・バランス力」を武器に、スタジアムクラスの大型イベントから、企業イベントや式典、カンファレンスまで幅広いプロジェクトの演出を手がける。クライアントはもちろん「観客」「視聴者」のリアルな体験価値の最大化に取り組み、“みんながいい” をめざすイベント演出家。主な実績に、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC オープニングセレモニー／大阪・関西万博 開会式／東京2020オリンピック 開会式・閉会式 (チーフステージマネージャー)／洗足学園100周年記念式典／日本イベント産業振興協会 (JACE)「新版イベント業務管理士 公式テキスト 1級・2級共通」執筆 など。

就任コメント

イベント現場においてお弁当は、単なる食事ではなくチームのモチベーションを支える大切な存在であり、“イベントの成功を左右する”と言っても過言ではありません。美味しいお弁当が届くと現場の空気がふっと明るくなり、チームの一体感も高まります。ハードな現場ではボリュームが力になり、時間がタイトな時にはさっと食べられる工夫に助けられますし、寒い屋外で温かいお弁当に救われたことも何度もあります。日々現場を支えてくださるお弁当屋さんへの感謝の気持ちも込めて、審査を通してロケ弁の魅力や工夫、想いに注目していきたいと思います。

■第3回 日本ロケ弁大賞開催概要

投票期間 ：2026年3月5日（木）～2026年4月27日（月）23:59

投票方法 ：第3回 日本ロケ弁大賞公式サイトよりインターネット投票

公式サイト：https://rokebenaward.com/

審査期間 ：2026年5月上旬～2026年5月中旬

結果発表 ：2026年6月10日（水）「ロケ弁の日」大賞および各賞を発表

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。約950店舗、21,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）