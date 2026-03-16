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アクアワールド茨城県大洗水族館のイルカ・アシカオーシャンライブとオーシャンナイトライブ「WOOOOARAI！ーここから始まる、出会いの物語ー」「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」がスタート
開館以来、初リニューアルの総合プロデュースを乃村工藝社が担当
乃村工藝社は、アクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）において、開館以来初となる大幅リニューアルを実施した新たなイルカ・アシカオーシャンライブ「WOOOOARAI（ウォーアライ）！―ここから始まる、出会いの物語―」（3月12日［木］開始）と、夜の水族館「NIGHT AQUAWORLD」における新たなオーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」（3月14日［土］開始）を総合プロデュースしました。
イルカ・アシカオーシャンライブ「WOOOOARAI（ウォーアライ）！ーここから始まる、出会いの物語ー」では、生きものたちが息を合わせて跳ぶ“ツインジャンプ”を初披露いたします。
さらに、オーシャンシアターに登場した巨大スクリーンを活用した映像演出や、各所に設置されたライブカメラによる多視点映像により、現実の世界と物語の世界が交じり合うような演出を展開します。
新たなオーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」は、夜の海を舞台に生きものと映像、音響、照明が一体となって描き出す幻想的な夜限定のパフォーマンスです。
今回、乃村工藝社は空間づくりや、総合的な企画・ディレクションなどプログラムの総合プロデュースを担当いたしました。
振り付け・構成・演出をゼロから検討し、アクアワールド茨城県大洗水族館ならではの新たな体験として再構築。プログラム全体のストーリー設計に加え、照明演出を一から設計し、動きに連動した光の変化によって、生きものたちの魅力をよりドラマチックに引き出しています。
さらに、LED透過ディスプレイを新たに導入し、映像と実際のパフォーマンスが重なり合うことで、空間全体が一体となった没入感のある演出を実現。ここでしか見ることのできない、アクアワールド茨城県大洗水族館
オリジナルのプログラムとして、より深く印象に残る体験をお届けします。
また、 “Core Creative,Total Creation,and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動をしているクリエイティブカンパニーである株式会社ネイキッドに映像ソフト制作／プログラムの企画・演出・制作に参加いただきました。
開館以来、多くのお客さまを魅了してきたイルカ・アシカオーシャンライブの強みは、バンドウイルカたちのダイナミックなパフォーマンスとカリフォルニアアシカのコミカルな演技を間近で体感できる臨場感です。生きものたちの高い身体能力とトレーナーとの信頼関係から生まれる一体感も魅力です。
今回のリニューアルでは、その強みを磨き上げながら、イルカ・アシカオーシャンライブを「出会いの物語」として再構築しました。単なるパフォーマンスの連続ではなく、生きものとトレーナー、そしてお客さまとの出会いが一つの物語として進む構成へと進化しています。
【リニューアルのポイント】
・生きものたちの息を合わせた「ツインジャンプ」初披露
クライマックスではバンドウイルカたちとカリフォルニアアシカによる合同パフォーマンスです。
会場が一体となる中、生きものたちが息を合わせて同時に跳ぶ「ツインジャンプ」を披露します。
・イルカ・アシカオーシャンライブの魅力をより高める大型スクリーンが登場
オーシャンシアター正面に縦５メートル、横９メートルの大型スクリーンを新設し、イルカ・アシカオーシャン ライブを進化させました。水中世界を描くビジュアルや物語性ある演出により、パフォーマンスの魅力をより豊かに伝えます。
場所：４階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター
日時：２０２６年３月１２日（木）より
※開催時間は日によって異なります。詳細はホームページをご確認ください。（各回約２５分）
※生きものの状態により内容等が変更または中止となる場合がございます。
新オーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」は、夜の海を舞台に生きものと映像、音響、照明が一体となって描き出す幻想的な夜限定のパフォーマンスです。
アシカとイルカの動きに呼応する映像演出により、暖流と寒流が交わる“潮目”の世界を表現しました。
日中のイルカ・アシカオーシャンライブはそれぞれの個性を際立たせる構成であるのに対し、命が出会い、響き合い、ひとつの風景となって広がっていく様子を物語性豊かに体感でき、夜の海の鼓動を間近に感じられる演出となっています。
場所：4階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター
時間：19:30〜(約15分)
※毎週土曜日開催の夜の水族館「NIGHT AQUAWORLD」にて実施されます。
※生きものの状態により内容等が変更または中止となる場合がございます。
●関連情報
【施設名】アクアワールド茨城県大洗水族館
【新プログラム開始日】
・WOOOOARAI！ーここから始まる、出会いの物語ー：2026年3月12日（木）
・オーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」：2026年3月14日(土)
※詳細なプログラムスケジュールは公式ホームページをご覧ください。
※夜間営業NIGHT AQUAWORLD（毎週土曜日開催）については公式ホームページをご覧ください。
【所在地】〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3
【営業時間】 9:00〜17:00［ 最終入館 16:00 ］
※夜間営業NIGHT AQUAWORLD（毎週土曜日開催）については公式ホームページをご覧ください。
【休館日】
・曜日による定休日はございませんが、例年6月及び12月にメンテナンス休館日がございます。ご来館の際には、ご注意くださいますようお願いいたします。【2026年休館日：6月23日(火)・24日(水)、12月7日(月)〜11日(金)】
・年末年始は休まず営業いたします。
・営業時間は季節や事情により変更となる場合がございます。
【入場料】
・一般入場券
大人：2,300円
小・中学生：1,100円
幼児(3歳以上)：400円
3歳未満：無料
・NIGHT AQUAWORLD 入場券
2026年3月14日(土)以降毎週土曜日 ※日中延長営業日を除く
17:45〜20:00（最終入場19:00）
夜間営業の入場には“NIGHT AQUAWORLD”入場WEBチケットが必要です。
大人：2,300円
小・中学生：1,100円
幼児(3歳以上)：400円
3歳未満：無料
【駐車場】
・アクアワールド・大洗駐車場（約750台収容可）：無料
【公式ホームページ】https://www.aquaworld-oarai.com/
●アクアワールド茨城県大洗水族館について
アクアワールド茨城県大洗水族館は、日本トップクラス規模の水族館。シンボルにもなっているサメは50種類以上飼育、マンボウの専用水槽サイズ日本一、キッズコーナーも充実。博物館・科学館の展示手法も使った海の総合ミュージアムです。
●株式会社ネイキッドについて
1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。
関連リンク
アクアワールド茨城県大洗水族館
https://www.aquaworld-oarai.com/
アクアワールド茨城県大洗水族館
https://www.aquaworld-oarai.com/
乃村工藝社は、アクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）において、開館以来初となる大幅リニューアルを実施した新たなイルカ・アシカオーシャンライブ「WOOOOARAI（ウォーアライ）！―ここから始まる、出会いの物語―」（3月12日［木］開始）と、夜の水族館「NIGHT AQUAWORLD」における新たなオーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」（3月14日［土］開始）を総合プロデュースしました。
さらに、オーシャンシアターに登場した巨大スクリーンを活用した映像演出や、各所に設置されたライブカメラによる多視点映像により、現実の世界と物語の世界が交じり合うような演出を展開します。
新たなオーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」は、夜の海を舞台に生きものと映像、音響、照明が一体となって描き出す幻想的な夜限定のパフォーマンスです。
今回、乃村工藝社は空間づくりや、総合的な企画・ディレクションなどプログラムの総合プロデュースを担当いたしました。
振り付け・構成・演出をゼロから検討し、アクアワールド茨城県大洗水族館ならではの新たな体験として再構築。プログラム全体のストーリー設計に加え、照明演出を一から設計し、動きに連動した光の変化によって、生きものたちの魅力をよりドラマチックに引き出しています。
さらに、LED透過ディスプレイを新たに導入し、映像と実際のパフォーマンスが重なり合うことで、空間全体が一体となった没入感のある演出を実現。ここでしか見ることのできない、アクアワールド茨城県大洗水族館
オリジナルのプログラムとして、より深く印象に残る体験をお届けします。
また、 “Core Creative,Total Creation,and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動をしているクリエイティブカンパニーである株式会社ネイキッドに映像ソフト制作／プログラムの企画・演出・制作に参加いただきました。
「WOOOOARAI！ーここから始まる、出会いの物語ー」について
開館以来、多くのお客さまを魅了してきたイルカ・アシカオーシャンライブの強みは、バンドウイルカたちのダイナミックなパフォーマンスとカリフォルニアアシカのコミカルな演技を間近で体感できる臨場感です。生きものたちの高い身体能力とトレーナーとの信頼関係から生まれる一体感も魅力です。
今回のリニューアルでは、その強みを磨き上げながら、イルカ・アシカオーシャンライブを「出会いの物語」として再構築しました。単なるパフォーマンスの連続ではなく、生きものとトレーナー、そしてお客さまとの出会いが一つの物語として進む構成へと進化しています。
【リニューアルのポイント】
・生きものたちの息を合わせた「ツインジャンプ」初披露
クライマックスではバンドウイルカたちとカリフォルニアアシカによる合同パフォーマンスです。
会場が一体となる中、生きものたちが息を合わせて同時に跳ぶ「ツインジャンプ」を披露します。
・イルカ・アシカオーシャンライブの魅力をより高める大型スクリーンが登場
オーシャンシアター正面に縦５メートル、横９メートルの大型スクリーンを新設し、イルカ・アシカオーシャン ライブを進化させました。水中世界を描くビジュアルや物語性ある演出により、パフォーマンスの魅力をより豊かに伝えます。
場所：４階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター
日時：２０２６年３月１２日（木）より
※開催時間は日によって異なります。詳細はホームページをご確認ください。（各回約２５分）
※生きものの状態により内容等が変更または中止となる場合がございます。
「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」について
新オーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」は、夜の海を舞台に生きものと映像、音響、照明が一体となって描き出す幻想的な夜限定のパフォーマンスです。
アシカとイルカの動きに呼応する映像演出により、暖流と寒流が交わる“潮目”の世界を表現しました。
日中のイルカ・アシカオーシャンライブはそれぞれの個性を際立たせる構成であるのに対し、命が出会い、響き合い、ひとつの風景となって広がっていく様子を物語性豊かに体感でき、夜の海の鼓動を間近に感じられる演出となっています。
場所：4階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター
時間：19:30〜(約15分)
※毎週土曜日開催の夜の水族館「NIGHT AQUAWORLD」にて実施されます。
※生きものの状態により内容等が変更または中止となる場合がございます。
●関連情報
【施設名】アクアワールド茨城県大洗水族館
【新プログラム開始日】
・WOOOOARAI！ーここから始まる、出会いの物語ー：2026年3月12日（木）
・オーシャンナイトライブ「FLOW A LIFE―鼓動する命の海―」：2026年3月14日(土)
※詳細なプログラムスケジュールは公式ホームページをご覧ください。
※夜間営業NIGHT AQUAWORLD（毎週土曜日開催）については公式ホームページをご覧ください。
【所在地】〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3
【営業時間】 9:00〜17:00［ 最終入館 16:00 ］
※夜間営業NIGHT AQUAWORLD（毎週土曜日開催）については公式ホームページをご覧ください。
【休館日】
・曜日による定休日はございませんが、例年6月及び12月にメンテナンス休館日がございます。ご来館の際には、ご注意くださいますようお願いいたします。【2026年休館日：6月23日(火)・24日(水)、12月7日(月)〜11日(金)】
・年末年始は休まず営業いたします。
・営業時間は季節や事情により変更となる場合がございます。
【入場料】
・一般入場券
大人：2,300円
小・中学生：1,100円
幼児(3歳以上)：400円
3歳未満：無料
・NIGHT AQUAWORLD 入場券
2026年3月14日(土)以降毎週土曜日 ※日中延長営業日を除く
17:45〜20:00（最終入場19:00）
夜間営業の入場には“NIGHT AQUAWORLD”入場WEBチケットが必要です。
大人：2,300円
小・中学生：1,100円
幼児(3歳以上)：400円
3歳未満：無料
【駐車場】
・アクアワールド・大洗駐車場（約750台収容可）：無料
【公式ホームページ】https://www.aquaworld-oarai.com/
●アクアワールド茨城県大洗水族館について
アクアワールド茨城県大洗水族館は、日本トップクラス規模の水族館。シンボルにもなっているサメは50種類以上飼育、マンボウの専用水槽サイズ日本一、キッズコーナーも充実。博物館・科学館の展示手法も使った海の総合ミュージアムです。
●株式会社ネイキッドについて
1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。
関連リンク
アクアワールド茨城県大洗水族館
https://www.aquaworld-oarai.com/
アクアワールド茨城県大洗水族館
https://www.aquaworld-oarai.com/