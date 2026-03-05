2026年北京朝陽区ビジネス環境・高品質発展会議の会場

【北京2026年3月5日新華社＝共同通信JBN】北京市朝陽区はこのほど、開放の最前線拠点として、2026年Beijing Chaoyang Business Environment and High-Quality Development Conference（北京朝陽区ビジネス環境・高品質発展会議）を開催し、16 Measures to Support the International Development of Enterprises in Chaoyang District（朝陽区企業の国際発展を支援する16の対策）を正式に発表しました。これらの対策は、企業が「グローバル展開」をする際の的確な舵取りと強力な支援を提供し、さまざまな市場主体が安定して長期な成功を収めながら国際協力に取り組めるよう支援することを目的としています。

これまでの5年で、朝陽区は目覚ましい成果を収めてきました。同区のGDPは2025年に9668億5000万元に達し、1000億元の節目を2回超える成長を示しました。37万7000に上る市場主体は多様な発展を遂げています。こうした状況を背景に、商業とテクノロジーという2つのエンジンが牽引する産業パターンはますます確固としたものになりました。

これからの5年を見据え、朝暘区は世界クラスのビジネス環境の構築に取り組んでいます。まず、同区は産業空間の優位性を活用して主要機能ゾーンを強化し、農村部開発の可能性を活性化することで、産業と都市開発の統合という新たなパターンを創出します。また、企業向けサービスを向上し、有益な政策が確実に、企業に素早く直接届くようにします。International Demonstration Zone for Integrated Legal and Commercial Services（国際法律・商業サービス統合実証区）の建設を優先することで、朝陽区はクロスボーダー開発に向けた法治と規制支援のための確かな基盤の構築を目指しています。

今回の会議で、朝陽区は「100 Science Parks（100のサイエンスパーク）」構想も発表しました。これは、5年以内に100のサイエンスパークで構成される包括的マトリックスを構築する計画です。イノベーションチェーン全体の多数の利害関係者を連携させることで、同区は人工知能や未来の進路である量子情報といった戦略産業を育成します。この取り組みは、新しい質の生産力（NQPFs）の実現を加速し、NQPFsの統合的発展の実証区および国際技術イノベーションセンターの主要エンジンとしての朝暘区の役割に弾みをつけることを目指しています。

新たに発表された16 Measures to Support the International Development of Enterprises in Chaoyang District（朝暘区における企業の国際展開を支援する16の対策）は、サービス最適化、専門的能力の支援、要素保証、リスク予防、政策支援の5つの重要分野を網羅し、海外展開を目指す企業に向けて包括的で精緻なエンドツーエンドの支援体制を構築します。サービスに関しては、北京市で初となる区レベルのグローバル展開企業向け総合オンラインサービスプラットフォームと「One South, One North」オフライン支援センターを組み合わせた「オンライン＋オフライン」のシナジーモデルが構築されています。専門能力の面では、同区はクロスボーダー法務サービスと財務・会計支援を強化し、資金調達チャンネルの拡大とコンプライアンス水準の強化を図っています。必須要素（要素保証）については、資本、データ、人材のクロスボーダーの流れにおけるボトルネックが解消されつつあり、多様な政策ツールと専門的プラットフォームを活用することで、同区はこうした要素が効率的かつ円滑に流れる体制を確保していきます。リスク管理面では、オンラインプラットフォームを活用してリスクアラートを発信し、企業が金融商品を利用する際のガイダンスを提供することで海外展開における安全性を確保します。政策面では、「海外展開」特別基金が設立されており、対象となる企業に最大100万元の投資支援と最大300万元の本国還流利益に対する報奨金が提供されています。

朝陽区は、海外との関わりや国際交流が中国で最も盛んな区であり、国際化は同区で最大の特色です。今回の対策の実施は、ビジネス環境の継続的な最適化と新たな成長エンジンの育成に向けた重要な実践であるだけでなく、高いレベルの開放を拡大するための力強い施策でもあります。北京市朝陽区はこれからも、グローバルな技術革新と国際貿易の発展の新たな拠点に向けた取り組みを続けます。朝陽区は世界中のパートナーと協力し、発展のチャンスを捉え、互いに利益のある未来を共に築くことを心から願っています。

