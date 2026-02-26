AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）が提供する法人向けIP電話サービス「おとく光電話」において、当社が開発した通話録音装置および接続機器（以下、本装置）が、正式に適合機種としての認定を受けたことをお知らせいたします。これにより、「おとく光電話」を利用する企業様にて、キャリアネットワークに影響を与えないセキュアな環境下で、より安心・安全に「カイクラ」を導入いただけるようになりました。

本認定取得の背景

近年のビジネスシーンにおいて、コンプライアンス強化や顧客対応の品質向上を目的とした「通話録音」の重要性が高まっています。当社はこれまで、コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を通じ、企業の電話応対の可視化と業務効率化を支援してまいりました。この度、ソフトバンクの「おとく光電話」において、当社が提供する本装置の接続性が検証・認定を受け、同サービスを利用する企業様は、キャリアグレードの通信品質を維持したまま、セキュアかつ安定した環境でカイクラの通話録音機能を導入することが可能となります。これにより、金融・不動産・医療など、高い信頼性が求められる業界においても、安心して「カイクラ」をご活用いただけるようになります。

本認定による3つのメリット

（1） 公式認定による「通話品質」の保証本装置は、ソフトバンクが定める「SIPインタフェース仕様」に基づき開発され、同社の厳格な検証をクリア。音声通信（SIP/RTP）を阻害しない安定した接続により、クリアな音声でのテキスト化やAI解析の精度向上にも寄与します。（2） 幅広い回線プランに対応「ボイスアクセス」「Ondemand Ether ボイスタイプ」「光アクセスプランF IPoE ボイスタイプ」など、「おとく光電話」の主要なアクセス品目に対応。これにより、現在の電話設備や回線契約を大幅に変更することなく、企業様の環境に合わせた導入が可能です。（3） セキュアなネットワーク構成本装置はソフトバンクのサービス提供区間外に設置され、キャリアネットワークのセキュリティに影響を与えない構成。金融機関など厳しいセキュリティポリシーを持つ企業でも、既存の環境を維持したまま安全に連携が可能です。本認定を機に、ソフトバンクとの連携を深め、より多くの企業の電話DXを推進してまいります。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名（2025年9月末時点）URL：https://www.thinca.co.jp/【シンカ IR note】https://note.com/thinca_2025シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。