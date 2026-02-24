電気自動車向けワイヤレス充電市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月18に「電気自動車向けワイヤレス充電市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電気自動車向けワイヤレス充電に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電気自動車向けワイヤレス充電市場の概要
電気自動車向けワイヤレス充電市場に関する当社の調査レポートによると、電気自動車向けワイヤレス充電市場規模は 2035 年に約 15,136 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電気自動車向けワイヤレス充電市場規模は約 314 百万米ドルとなっています。電気自動車向けワイヤレス充電に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 50% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電気自動車向けワイヤレス充電の市場シェア拡大は、特に新興国における電気自動車の急速な販売増加によるものです。例えばインドでは、当社の分析によると、2025年には電気自動車の販売台数が177,000台を超え、前年比で約77%増加すると見込まれています。この販売増加は、あらゆるタイプの充電ソリューション、特に利便性の高いワイヤレス充電ソリューションの需要増加につながると予想されています。
電気自動車向けワイヤレス充電に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wireless-charging-for-electric-vehicle-market/114270
電気自動車向けワイヤレス充電に関する市場調査では、ワイヤレス充電の普及を促進するための政府の取り組みや資金、そして利便性に対する消費者の需要の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、共通規格の欠如や、送電網統合のハードル、ネットワークカバレッジの限界、環境への堅牢性といったインフラ導入上の課題が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342438/images/bodyimage1】
電気自動車向けワイヤレス充電市場セグメンテーションの傾向分析
電気自動車向けワイヤレス充電市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電気自動車向けワイヤレス充電の市場調査は、充電タイプ別、アプリケーション別、電力レベル別、技術タイプ別と地域別に分割されています。
電気自動車向けワイヤレス充電市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114270
電気自動車向けワイヤレス充電市場は、アプリケーション別に基づいて、商業/公共インフラと住宅/民間インフラに分割されています。このうち、商業/公共インフラは、2026年から2035年の間に65%のシェアを占めると予想されています。公共駐車場、空港、タクシー乗り場、企業キャンパス、車両基地、スマートシティプロジェクトなどでは、利用者の利便性向上、車両最適化、摩耗とメンテナンスの削減を目的としたワイヤレス充電システムの導入が進んでいます。多くの政府や自治体は、次世代充電技術への投資とEV導入支援に取り組んでいます。
電気自動車向けワイヤレス充電の地域市場の見通し
電気自動車向けワイヤレス充電市場の概要
電気自動車向けワイヤレス充電市場に関する当社の調査レポートによると、電気自動車向けワイヤレス充電市場規模は 2035 年に約 15,136 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電気自動車向けワイヤレス充電市場規模は約 314 百万米ドルとなっています。電気自動車向けワイヤレス充電に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 50% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電気自動車向けワイヤレス充電の市場シェア拡大は、特に新興国における電気自動車の急速な販売増加によるものです。例えばインドでは、当社の分析によると、2025年には電気自動車の販売台数が177,000台を超え、前年比で約77%増加すると見込まれています。この販売増加は、あらゆるタイプの充電ソリューション、特に利便性の高いワイヤレス充電ソリューションの需要増加につながると予想されています。
電気自動車向けワイヤレス充電に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/wireless-charging-for-electric-vehicle-market/114270
電気自動車向けワイヤレス充電に関する市場調査では、ワイヤレス充電の普及を促進するための政府の取り組みや資金、そして利便性に対する消費者の需要の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、共通規格の欠如や、送電網統合のハードル、ネットワークカバレッジの限界、環境への堅牢性といったインフラ導入上の課題が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342438/images/bodyimage1】
電気自動車向けワイヤレス充電市場セグメンテーションの傾向分析
電気自動車向けワイヤレス充電市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電気自動車向けワイヤレス充電の市場調査は、充電タイプ別、アプリケーション別、電力レベル別、技術タイプ別と地域別に分割されています。
電気自動車向けワイヤレス充電市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114270
電気自動車向けワイヤレス充電市場は、アプリケーション別に基づいて、商業/公共インフラと住宅/民間インフラに分割されています。このうち、商業/公共インフラは、2026年から2035年の間に65%のシェアを占めると予想されています。公共駐車場、空港、タクシー乗り場、企業キャンパス、車両基地、スマートシティプロジェクトなどでは、利用者の利便性向上、車両最適化、摩耗とメンテナンスの削減を目的としたワイヤレス充電システムの導入が進んでいます。多くの政府や自治体は、次世代充電技術への投資とEV導入支援に取り組んでいます。
電気自動車向けワイヤレス充電の地域市場の見通し