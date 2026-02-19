水が磨く郷／日田の茶菓本販売開始
（一社）日田市観光協会は、「日田の茶菓」加盟１１軒（和菓子店１０軒、製茶店１軒）とこれまで、取り組みを行ってまいりました。
そして、今年の天領日田おひなまつりの開始に合わせ、「日田の茶菓本」を販売しました。
■タイトル：日田の茶菓本
■仕様：全ページフルカラー３６ページ（A5）
■内容
日田の茶菓５５選（和菓子、お茶）！日田のまちを歩きたくなるお茶と和菓子の決定版
(1)加盟店１１軒×５商品情報掲載
(2)スタンプラリー集印帖付き
加盟店１１軒制覇された方には、日田市観光協会で賞品「オリジナル木工品」と交換されます。
(3)１００円割引券４枚付き
加盟店のいずれかで１回１０００円（税込み）をお買い上げにつき１枚１００円の割引となります。※現金でのお支払いの方限定
■販売開始日：令和８年２月１５日（日）
■販売箇所：大黒屋菓子舗／布善本舗／ 松浦松翁堂／御菓子司 日田とらや／ 旭饅頭／待鳥松月堂／昭栄堂本舗／ みどりパン／菓舗田代屋／ 御菓子つたや／（株）日田製茶園／ （一社）日田市観光協会／ 天の国プラザ
■日田の茶菓とは
（一社）日田市観光協会は、令和４年から地元の和菓子とお茶の魅力を内外に発信する取組を、加盟店とともに展開してまいりました。
・スタンプラリー
・期日限定プレミアムお茶会
・様々な店舗の和菓子を販売するポップアップ（期間限定）ストアの運営
・その他情報発信など
【思い・メッセージ】
日田のお茶と和菓子で茶菓しませんか／茶菓時間でひと休み。
日田の和菓子文化は、 隈町と豆田町、ふたつの城下町で 安土桃山・江戸時代から 発展してきました。 山々に囲まれ 清らかな水に恵まれた 水郷日田ではまた、 山間部の寒暖差を活かした おいしいお茶も栽培されています。 和菓子と、清水でいれたお茶、 そして午前 10 時と午後 3 時に ひといきつく昔ながらの風習。 それらが今も息づく日田で 茶菓時間を楽しみませんか。
■お問い合わせ：（一社）日田市観光協会 電話：０９７３－２２－２０３６
■日田の茶菓ホームページ：https://hitanochaka.com/
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
