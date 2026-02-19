エアスパン・ネットワークス、英国を含む欧州全域でMobileAcces Digital DASプラットフォームの提供を開始







シームレスなパブリックネットワークおよびプライベートネットワークへの接続を可能にする実証済みのデジタルワイヤレスプラットフォーム

米テキサス州プラノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ワイヤレスネットワークソリューションの大手プロバイダーであるエアスパン・ネットワークス・ホールディングスLLC（エアスパン）は、同社の国際的な成長戦略を推進し、MobileAccess Digital DASプラットフォームの欧州および英国への展開を開始することを発表しました。

米国ではすでに広く導入されているMobileAccessポートフォリオは、主要なモバイルネットワークオペレータ（MNO）によって承認済みで、稼働時間とパフォーマンスがミッション クリティカルな医療、運輸、スポーツ、自動車、産業環境といった大手サードパーティ オペレータ（3PO）やFortune 1000企業によって利用されています。

MobileAccessの欧州および英国への展開により、これらの市場の顧客は、屋内ワイヤレスの導入に関する選択肢が広がります。また、キャリア、企業、会場など、幅広いユースケースに対応するよう設計されているため、主に以下のようなメリットがあります。

・極めてコンパクトなフォームファクター- 2400MHzの帯域幅を備え、スペースの限られた環境に最適

・Wi-Fi APレベルのマルチバンドで低電力プラットフォーム- 将来のニーズを見据えたオールオプティカルな導入を実現

・業界をリードする中出力プラットフォーム- コストを最適化したハイブリッド光ファイバー同軸ケーブルの導入をサポート

・プライベートネットワークに対応- マルチオペレーターのパブリックカバレッジとプライベート5Gネットワ​​ークの両方をサポートする統合型インフラ

・O-RANインターフェース - Airspan MobileEdgeで機能するエアスパンのOpen RANベースバンドによりハイパフォーマンスなプライベート5Gを実現

英国を含む一部の欧州諸国では、企業がプライベート5Gネットワ​​ーク向けに3.7～4.2GHzの周波数帯域のライセンスを取得することが許可されています。エアスパンのMobileAccessポートフォリオはプライベート5G網で使用され、オープンO-RANインターフェースを介してエアスパンのAOS 5Gベースバンドソフトウェアと事前に統合されています。これにより、企業の施設内でシームレスなプライベート5G導入を実現する、完全統合型プライベートネットワークソリューションによる業界初のDASが実現します。

エアスパンの屋内ネットワーク担当上級副社長兼ゼネラル・マネージャーであるアミット・ジェインは、「ヨーロッパ各地の高トラフィックかつ重要な場所において、当社のMobileAccess Digital DASプラットフォームを活用することで、高度でミッションクリティカルな接続を実現できるようになります。MobileAccessは、効率的かつ信頼性の高い拡張性を備え、通信事業者、エリア、そして企業ネットワーク全体の経済性を向上させるよう設計されています。当社は、米国における数千件におよぶ導入でこれらのメリットを実証しており、パブリックとプライベート両方のワイヤレス接続を統合する、欧州のお客様とパートナーをこの将来のニーズを見据えたデジタルプラットフォームでサポートできることを大変嬉しく思います」と述べています。

KLAラボラトリーズのオペレーション担当副社長であるニック・ベトレイノ氏は、「当社は、低遅延、高容量、そしてデバイスの相互接続性が不可欠な全米各地の拠点においてMobileAccess Digital DASを導入しました。Digital DASは、パフォーマンスと信頼性を目に見える形で向上させると同時に、導入環境全体の総所有コストの削減も実現しています。エアスパンがDigital DASを英国および欧州市場に導入するにあたり、この実績あるアプローチを地域全体のお客様に提供できることを大変嬉しく思います」と述べています。

導入は、英国スラウにあるエアスパンのワイヤレス・センター・オブ・エクセレンス、さらに同社のグローバルRF設計、システムエンジニアリング、および技術サポート組織によってサポートされます。

エアスパンのワイヤレスソリューションについての詳細は、https://airspan.com/をご覧ください。エアスパンは、3月2日から5日までバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレスにも参加し、最新のDigital DAS、5G、ATG、ORAN製品とソリューションを紹介する予定です。

エアスパンについて

エアスパン・ネットワークス・ホールディングスLLCは、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレスネットワーク分野のソリューションプロバイダーです。エアスパンは、キャリアグレードの5Gおよび高度なワイヤレス接続の提供に注力しており、その製品ポートフォリオは、インビルディング、屋外、および空対地の3つの主要ソリューション領域にわたり、公衆・民間ネットワークの双方に向けたDAS、Open RAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル ネットワーク オペレーター、ニュートラル ホスト プロバイダー、企業、公共部門の組織、およびその他のテクノロジー プロバイダーをサポートし、カバレッジと伝送容量を強化するとともに、迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性が高くスケーラブルなワイヤレスネットワークの構築を支援しています。

詳細は、 https://airspan.com/ をご覧ください。

