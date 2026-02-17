株式会社金澤烏骨鶏の里(本社：石川県金沢市 代表取締役：河内 孝一)は2月16日から『かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン』を当社通販サイトにて3月25日まで開催いたしております。





春の美味まつり





▼かすていらの超希少部位である美味(みみ)について

当社の主力商品であるかすていらを製造する際に切り落とされる耳のことを指します。一般的には市場に出回らない部位なので、普段は職人達しか食べることができません。そんな職人達が絶品と評するほど美味(びみ)なことから弊社独自の呼び方として美味(みみ)と呼んでおります。









▼美味(みみ)の特徴

美味(みみ)の最大の特徴としては、かすていらの中でも甘みが一番凝縮されていることです。社内では美味に驚くほど甘みが凝縮されている為『蜜だまり』と呼ぶほどです。

この甘さは使用する砂糖によって変わります。

今回のキャンペーンでは、冬季限定の「烏骨鶏かすていら柚子美味(みみ)」や「烏骨鶏かすていらチョコ美味(みみ)」をご用意しており、ホワイトデーにもぴったりだと思います。

また、当社スタッフの中でも人気の「烏骨鶏卵デニッシュパン」や年末年始に大人気の「烏骨鶏かすていら1.5号(干支)」とのお得なセットもございます。





得得セット





▼美味キャンペーン開催の経緯

かすていらの耳はこれまで廃棄されておりましたが、甘みがとても濃縮され非常に美味しいことから昨年、会員様限定で販売を行いました。その際には2ヶ月間で累計7,000個もお買い求めを頂き、美味ファンができる程でした。

その味をより多くのお客様にもお楽しみいただきたいという思いから、通信販売限定で毎年春と夏と秋に開催しております。









▼商品の紹介(味の種類)

・プレーン味

・チョコ味

・柚子味









▼当社通販サイトでのキャンペーン期間

・実施期間：2026年2月16日(月)11:00～3月25日(水)16:00頃まで

・公式HP「美味」ページURL： https://www.ukokkei.co.jp/c/16/mimi-spring

・Instagram URL ： https://www.instagram.com/ukeian_official/









▼烏鶏庵について

本来、烏骨鶏は7～10日に1個程しか卵を産みません。親鳥はその卵を大事に大事に育てます。そのようにして育てられた烏骨鶏の卵は従来の卵よりも栄養価が高く古来より貴族だけが食することのできる高貴なものでした。我々は自然の恵みに大いに感謝し高品質・高栄養素という烏骨鶏卵を使用した上品なお菓子を皆様にお届けしたいという強い思いを持っています。









▼会社概要

商号 ： 株式会社金澤烏骨鶏の里(株式会社烏骨鶏 通販事業部)

所在地： 〒920-0024 石川県金沢市西念4丁目21番18号

代表者： 代表取締役 河内 孝一

URL ： https://www.ukokkei.co.jp/