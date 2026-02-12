群馬県高崎行政県税事務所では、高崎市の榛名・箕郷梅林、安中市の秋間梅林を舞台に、地域内に隠された宝の合言葉を探す謎解き宝探しイベントを開催します。ぜひご参加ください。

ナゾトキクエストinぐんま三大梅林とは

群馬県を代表する三つの梅林（秋間梅林〈安中市〉、榛名梅林〈高崎市〉、箕郷梅林〈高崎市〉）を舞台に行われる、現地周遊型の謎解き宝探しイベント です。

開催概要

開催期間

2026年2月14日(土)～3月22日(日)

開催場所

群馬県 安中市（秋間梅林周辺）・ 高崎市（榛名・箕郷梅林周辺）

参加費

無料

参加方法

①参加冊子を入手します。②参加冊子にある謎を解いて、宝箱パネルの場所を探しだし、パネルに記載された「宝の合言葉」を参加冊子にメモしてください。➂「宝の合言葉」を、指定の場所（発見報告所）で配布される抽選応募用紙に記入し報告してください。見事正解した方に、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。

参加冊子配布箇所

高崎駅観光案内所、県内SA・PA、県内道の駅等※2月9日(月)以降順次配布中です。

賞品ラインナップ

4つ以上の合言葉を報告で応募！

特別賞賞品

Nintendo Switch（有機ELモデル） ホワイト

1名様

磯部温泉旅館宿泊券（15,000円相当）

2名様

榛名湖温泉ゆうすげ ペア宿泊券

2名様

3つ以上の合言葉を報告で応募！

Ａ賞

箕郷梅製品詰め合わせ（2,000円相当）

10名様

Ｂ賞

榛名湖温泉ゆうすげ ペア入浴券

30名様

磯部温泉恵みの湯 ペア入浴券

30名様

碓氷峠鉄道文化むら ペア入園券

10名様

箕郷梅製品詰め合わせ（1,000円相当）

10名様

2つ以上の合言葉を報告で応募！

Ｃ賞

三大梅林オリジナルグッズ

30名様

特設サイト

お問い合わせ先

https://bouken-works.co.jp/event/gunmabairin2026/#trial

■所属名：群馬県高崎行政県税事務所■FAX：027-326-7076■電話：027-322-4681■所在地：群馬県高崎市台町4-3■E-mail：takagyou@pref.gunma.lg.jp■公式HP：https://www.pref.gunma.jp/page/18423.html