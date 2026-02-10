アクティブ光ケーブル市場規模・シェアレポート、成長およびメーカー動向（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「アクティブ光ケーブル市場：将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を嬉しくお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
アクティブ光ケーブル市場 ― 規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび将来展望
世界のアクティブ光ケーブル（AOC）市場は、ハイパースケールデータセンター、AIクラスター、通信インフラの高度化、ならびに高速なコンシューマー／エンタープライズ向けインターコネクト需要の拡大を背景に、力強い成長局面に入っています。情報源によって推計は異なりますが、直近の市場レポートでは、2023～2024年の市場規模は数十億米ドル（低～中一桁十億ドル）とされ、予測期間や分析範囲に応じて年平均成長率（CAGR）は約11％～20％と報告されています。
市場規模およびシェア ― 概要
複数の主要調査機関は、2023～2024年の市場規模を約30億～41億米ドルと推定しており、データセンターのアップグレードや通信インフラの近代化を背景に、2020年代を通じて急速な拡大を予測しています。
市場シェアは比較的集中しており、最大の数量を占めるのはデータセンター向けインターコネクト（ハイパースケーラーおよびクラウドプロバイダー）です。これに続いて、エンタープライズネットワーキング、通信バックホール／フロントホール、そしてHDMI／DisplayPort AOCなどの特定コンシューマー／AV用途が続きます。
主な成長要因
ハイパースケールデータセンターおよびAIネットワーク需要
最新のAIインフラや大規模クラスターでは、400G／800G（将来的には1.6T）といった高速インターコネクトが求められており、電力効率、低遅延、高密度の観点から光AOCが好まれています。ネットワーク機器および光学部品サプライヤーは、これらのアップグレードに対応するため生産能力を拡大しています。
銅線から光への移行
AOCは、銅製電気ケーブルよりも長距離伝送が可能でありながら、事前終端されたプラガブル接続の利便性を維持し、電磁干渉も低減できます。
シリコンフォトニクスおよび集積光学技術の進展
部品コストの低下と高集積化により、低消費電力レーザーやトランシーバー、オンケーブル電子回路が実現し、AOCの価格性能比が向上しています。シリコンフォトニクスの成長は、AOCの技術的な追い風となっています。
5G、エンタープライズ仮想化、エッジコンピューティング
通信ネットワークの高密度化やエッジノードの展開により、ラック間および機器間を接続する柔軟でコンパクトな高速ケーブルへの需要が高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341429/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341429/images/bodyimage1】