学校法人東京成徳学園が広報誌『TOKYO SEITOKU NOW』Vol.59を発行−特集は学園の軌跡をたどる「100周年突入記念『あの頃、あの場所を巡る！』」

写真拡大 (全2枚)

学校法人東京成徳学園（東京都北区、理事長：木内秀樹）は、学園広報誌『TOKYO SEITOKU NOW』Vol.59を2026年1月に発行しました。今号では、2026年の学園創立100周年突入記念「あの頃、あの場所を巡る！TOKYO SEITOKU 1926-2026」として、学園の軌跡を懐かしい写真とともにたどる特集企画を掲載。東京成徳100年の歴史を今昔写真で振り返ります。

■『TOKYO SEITOKU NOW』Vol.59（2026年1月発行）

　2026年に学校法人東京成徳学園では、学園創立100周年という大きな節目を迎えました。

　今号では、創立100周年をテーマに、100年の歴史を築いた東京成徳学園の軌跡を写真とともにたどる特集企画を掲載。読者が東京成徳学園の過去と現在の写真を見比べ、かつての東京成徳学園で過ごした日々を思い返すきっかけになることを願い、企画されました。

【デジタルブック】https://www.tokyoseitoku.ac.jp/digitalbook/TSkouhou59_202601/index.html

- 目次 -

・巻頭言 「創立100周年を迎えて」

・特集 学園創立100周年突入記念

　　・あの頃、あの場所を巡る一

　　・東京成徳学園創立100周年特設サイト

・TOKYO SEITOKU FESTIVAL 2025 学園祭REPORT

・TOPICS（大学・短大・高校・中学・幼稚園）

・ひと『活躍する卒業生』

・クラブ活動報告

・Student’s Voice

・学園の動き/NEWS

・先生に聞く -東京成徳の研究紹介-/ブランド・ステートメント　ほか

■東京成徳学園広報誌『TOKYO SEITOKU NOW』について

　「東京成徳学園の今」をお届けするというコンセプトのもと、学園広報誌『TOKYO SEITOKU NOW』を年に2回発行しています。学園運営の方向性や各校・園の取り組み状況のほか、学生・生徒・園児たちの活動の様子を紹介しています。

【広報誌のご紹介】https://www.tokyoseitoku.ac.jp/public/tokyoseitoku_kouhou/index.html

▼本件に関する問い合わせ先

学校法人東京成徳学園

法人本部 企画調査室　龍野

住所：東京都北区豊島8-26-9

TEL：03-3911-2411

メール：kouhou@tokyoseitoku.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/