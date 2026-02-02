フライト後の30分、またはお出迎えの待ち時間に、羽田空港で全国グルメ旅へ。全国飲食業生活衛生同業組合連合会主催、各地の名店の味を楽しむ「ニッポン全国うまい屋プロジェクト」を、羽田空港第2ターミナル1Fターミナルロビー(南)24 和蔵場～WAKURABA～にて2026年3月31日まで開催中です。









■開催背景 ～日本全国の料理人の味をご家庭に～

本事業は、コロナ禍で打撃を受けた飲食業界において、景気やパンデミックに左右されない強い飲食業の構築を目的としており、全国の飲食事業者が開発した既存商品をブラッシュアップし、市場ニーズに最適化した商品開発を推進します。また、「日本の玄関口」羽田空港で販売を行い、食のプロフェッショナルである飲食業者からの商品開発により全国へ本物の味を提供する、全国飲食業生活衛生同業組合連合会が主催する飲食業の持続可能を実現するプロジェクトです！





プロジェクトの仕組み





本イベントは2025年12月1日～2026年3月31日の期間に開催され、第一弾は、富山県伝統の「ますの寿し」をはじめ、肉汁溢れる熊本県「馬肉餃子」、トロトロに煮込んだ沖縄県「みそらふてー」、山口県「長州どり味付チキンカツ」、そして広島県の名物「呉海自カレー」など、全国5県の自慢の味を集結させました。またこれから商品化されるお店の味が毎月増えます。









■空港で味わう日本縦断の旅

ご当地の味覚をつまみに、フライト後の30分を「大人のちょい飲み」として楽しむもよし、ご家族への手土産にするもよし。空港にいながらにして日本縦断のグルメ旅気分を味わえる、特別な空間をご提供いたします。









■全国各地の飲食店の味が集結！各地の魅力をご紹介





ますの寿し

富山県 味処真琴

「ますの寿し」

富山県の郷土料理。鱒はほど良い厚さがあり、まろやかな脂がのっています。一口サイズにカット済みなので、食べやすいのが嬉しいお寿司です。





呉海自カレー

広島県 呉海自カレー事業者部会

「呉海自カレー」

海上自衛隊のレシピを再現した、スパイシーでコク深い本格カレー。旅行帰りの晩ごはんにぴったりです。





長州どり味付チキンカツ

山口県 和風お食事処よしの

「長州どり味付チキンカツ」

ぷりぷりで引き締まった身を持つ、長州どりを使った柔らかジューシーなチキンカツが、和風お食事処よしの特製の甘旨だれにたっぷり浸かり、お酒のおつまみやご飯がすすむ美味しい一品です。





馬肉餃子

熊本県 和食憩処 七笑

「馬肉餃子」

ヘルシーな馬肉を使用し、噛むほどに旨味が広がる一品。ビールとの相性は抜群です。





みそらふてー

沖縄県 味と踊りの竜宮城うらしま

「みそらふてー」

那覇の琉球料理専門店「うらしま」より、沖縄県産豚三枚肉を使用。県産豚肉ならではの旨味、肉の柔らかさ、上質な風味が特徴です。





他、20店舗以上出店します。









その他、各県名店の自慢の味が味わえる「ニッポン全国うまい屋プロジェクト」は、日本各地の飲食店の味を堪能できる貴重な機会となっております。





現地写真1

現地写真2





■催事概要

「ニッポン全国うまい屋プロジェクト」

開催日時： 2025年12月1日～2026年3月31日

(営業時間 12:00～20:00(L.O 19:00))

場所 ： 「和蔵場～WAKURABA～」

第2ターミナル 1F ターミナルロビー(南) 24

公式SNS ： https://www.instagram.com/wakuraba_official/

主催 ： 全国飲食業生活衛生同業組合連合会

事務局 ： ピスタチオデザイン株式会社(TEL：0834-34-5755)