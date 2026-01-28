







2026年1月28日（水）、駐日英国大使館は、同館が推進する官民連携プログラム 「MUSUBIイニシアチブ」 が、Liverpool FC Foundation（LFC財団：リバプールFCの公式チャリティ財団）が運営し、日本財団が支援する青少年リーダー育成プログラム「Leaders of Tomorrow」のパートナーとして参画したことを発表いたします。

「Leaders of Tomorrow」は、スポーツと教育を通じて、子ども・若者の自信やリーダーシップ、チームワークを育み、地域のつながりを強めることを目指す取組です。英国で培われたLFC財団のメソッドを生かし、川崎・東京での実施を起点に、今後の各地展開を視野に活動を進めています。

今回のパートナーシップにより、MUSUBIイニシアチブは、「Leaders of Tomorrow」プログラムの日本での展開と波及効果の拡大を支援します。次世代への投資を通じて、日英の人材交流と相互理解を一層促進し、両国のより強固で持続可能な関係構築に寄与していきます。

背景

LFC財団と日本財団は、これまで日本各地で、誰一人取り残さない包摂的な環境づくりや、若者の自信醸成、地域コミュニティのレジリエンス強化に取り組み、確かな実績を積み重ねてきました。

一方、MUSUBIイニシアチブは、日本語の「結び（musubi）」を理念に掲げ、政府・産業界・学術界・市民社会をつなぎ、次世代リーダーを中心に据えた日英官民連携のパートナーシップです。今回の参画により、既存プログラムの内容はそのままに、MUSUBIが持つ日英間のネットワークおよび発信力が新たな価値を加え、国際的な視座からの相乗効果が期待されます。

コメント

駐日英国大使 ジュリア・ロングボトム のコメント

「このたび、英国大使館およびMUSUBIイニシアチブが、英国を代表するLFC財団の Leaders of Tomorrow プログラムに参画できることを大変光栄に思います。本プログラムは、MUSUBIにとって初めてとなる子ども向けの取り組みであり、若い世代の未来を切り拓く新たな可能性を生み出すものと確信しています。

LFC財団が、本拠地リバプールで長年にわたり、経済的に困難な状況にある子どもたちを支えてきた経験を活かし、このプログラムが日本全国に広がっていくことを誇りに思います。日英両国が協力して次世代を支え、より良い未来を創り出していくことは、我々のMUSUBIイニシアチブのミッションです。その一環として、Leaders of Tommorowを支援できることを心より歓迎いたします。」

LFC財団 最高経営責任者（CEO）マット・パリッシュ氏のコメント 駐日英国大使館の MUSUBI イニシアチブに参画できることを、大変うれしく思います。LFC財団では、パートナーシップと協働がプログラム成功の鍵であり、昨シーズンは5か国にわたり14万5,000人の参加者と共に活動しました。日本財団と緊密に連携しながら、『Leaders of Tomorrow』プログラムが日本の若者に力を与え、将来のリーダーとして成長する手助けができる可能性に、私たちは大きな期待を寄せています。

日本財団 経営企画広報部 部長 梅村岳大氏のコメント

日本財団が英LFC財団と連携して実施している「Leaders of Tomorrow」プログラムは、スポーツを通じて子どもたちの主体性や協働する力を育み、将来、地域や社会を支える人材へと成長することを目指す取り組みです。今回、日英両国の連携を象徴するMUSUBI事業において、子ども向けプログラムとして初めて採択されたことは、次世代育成の重要性が国境を越えて共有されていることの表れであると受け止めています。MUSUBIのネットワークに加わることで、日英双方の知見や経験が交わり、国際的な視点を備えた次世代育成モデルとして、さらなる発展が期待されます。本日の調印を新たな出発点として、川崎市をはじめ全国各地の学校現場や地域へとこのプログラムが広がり、未来を切り拓く「明日のリーダー」たちが育っていくことを心より願っています。

【編集者向け注記】

MUSUBIイニシアチブについて

MUSUBIイニシアチブは、2025年大阪・関西万博で発表された、日英初の官民連携による新たなパートナーシッププロジェクトです。「結び (musubi)」の精神を基盤に、政府・産業界・学術界・市民社会を結びつけ、長期的で意義ある関係構築を目指しています。このイニシアチブは、次世代の日英リーダーを育て結ぶことを使命とし、教育、スポーツ、文化交流、女性のエンパワーメントなど、多様な分野を横断して取り組みを展開しています。

公式ウェブサイト：

www.musubi-initiative.org

LFC財団について

LFC財団は、Liverpool Football Clubの公式チャリティ団体であり、過去20年以上にわたるクラブの地域貢献活動を基盤として活動しています。リバプール市域および国際的に、特に支援を必要とする地域や社会的困難の大きい地域で活動し、地域社会に持続的かつ長期的な変化をもたらし、将来世代にも恩恵が続くことを目指しています。

私たちの使命は、地域社会における社会的不平等の解消に取り組むことです。そのために、健康、学習、そして雇用創出を推進しています。LFC財団は、これまでに1億7,000万ポンド以上の医療費削減効果を生み出し、地域経済に3,600万ポンド以上をもたらし、累計52万9,000人を支援してきました。 昨シーズンだけでも、14万5,617人を支援し、11,040回のセッションと693のコミュニティイベントを、206校の学校を含む315会場で実施しました。これは、1日あたり平均68時間分の活動に相当します。また、英国以外でも、タンザニア、エチオピア、アメリカ合衆国、アイルランド共和国で1万9,000人以上がLFC財団のプログラムの恩恵を受けており、今後は日本でも実施予定です。 参加者の半数以上は、国内で最も困難な状況にある20％の地域出身であり、これは支援ニーズの高いコミュニティに重点を置くFoundationの方針を反映しています。

LFC財団 2024-25年インパクトレポート

LFC財団 Webサイト: www.liverpoolfc.com/foundation/about-us

【写真】

今回のイベントの写真は UK in Japan- FCDO Flickrでご覧いただけます。