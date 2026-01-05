ニジゲンノモリ×世界コスプレサミット『第2回淡路島COSPLAY～アワコス～Powered by世界コスプレサミット』2月28日開催決定！チケット販売に先行し、宿泊セットチケットを1月5日より受付開始
兵庫県立淡路島公園内のアニメパーク「ニジゲンノモリ」では、世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSに協力し、コスプレイベント『第2回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年2月28日（土）に開催することを決定。一般の参加チケット販売に先行し、ニジゲンノモリ公式ラグジュアリーヴィラ「グランシャリオ北斗七星135°」の宿泊とイベント参加チケットがセットになった『アワコス参加者限定 “手ぶらでコスプレ”特別ステイ』の予約を、本日、1月5日（月）より受付開始いたします。
本イベントは、日本が誇るアニメ・ゲーム・映画など二次元コンテンツの世界観を、自然とテクノロジーを融合させた空間で体験できる「ニジゲンノモリ」を舞台に、コスプレイヤーと来園者が作品世界を共有しながら楽しめる体験型コスプレイベントです。
◆第1回イベント開催レポート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338409&id=bodyimage1】
2025年12月20日（土）に初開催された『淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』には、関西・東海を中心に数多くのコスプレイヤーが参加。広大な自然が広がる「大きな芝生広場」をはじめ、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」、「ゴジラ迎撃作戦～国立ゴジラ淡路島研究センター～」、「クレヨンしんちゃん アドベンチャーパーク」といった、ニジゲンノモリならではの各アトラクションエリアを舞台に、参加者それぞれが思い思いのキャラクターに扮し、撮影や交流を満喫しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338409&id=bodyimage2】
▲NARUTO&BORUTO 忍里
360°全てが大自然に囲まれている開放的なロケーションは、「ドラゴンクエスト」や「NARUTO」の作品の世界とリンクしており、まるで自分自身が本当のキャラクターとして作品の中に入り込んだような没入感を楽しめる点を高く評価いただき、
参加者からは、
「広大な自然の中で撮影できるロケーションが新鮮だった」
「作品のアトラクションエリアで大好きなキャラクターのコスプレをすること出来て、夢が叶った」
「1日では回りきれないほど撮影スポットが多く、また参加したい」
といった声が寄せられ、SNS上でも多数の投稿が見られるなど、大きな反響を呼びました。
こうした反響と多くの期待の声から、ニジゲンノモリでは、株式会社WCSに協力し、同イベントの第2回を2026年2月28日（土）に開催することとなりました。
■第2回『淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338409&id=bodyimage3】
第1回開催の反響を受け、第2回となる今回は、“コスプレ”そのものを多くのお客様にお楽しみいただくため、参加チケットを複数パターンご用意いたしました。専用室内更衣室が使える「コスプレイヤーチケット」はもちろん、コスプレイヤーの撮影や交流だけを希望される方に「撮影・一般チケット」を設け、ニジゲンノモリの各アトラクションエリアを自由に出入りしながら、大自然×没入できる世界観×自慢の衣装＆メイクの無限の可能性を1日中お楽しみいただけます。
開催日：
2026年2月28日（土）
開催時間：
10:00～17:00（更衣室利用／大きな芝生広場撮影可能時間）
