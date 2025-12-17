日本の道路貨物輸送市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）2.8％で成長し、市場規模は2,256億米ドルに達すると見込まれているのである
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本の道路貨物輸送市場」に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、製品タイプ別（液体貨物および固体貨物）、仕向地別（国内および国際）、積載形態別（フルトラックロードおよび小口混載）、コンテナ化別（コンテナ化および非コンテナ化）、輸送距離別（長距離および短距離）、温度管理別（温度管理ありおよび非管理）、エンドユーザー別（農業、漁業および林業、建設、製造、石油・ガス、鉱業および採石業、ならびに卸売および小売業）に市場を区分し、2025年から2035年までの市場分析、トレンド、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本の道路貨物輸送市場に関する将来予測評価を提示するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の道路貨物輸送市場概要
日本の道路貨物輸送市場は、国内取引、製造業、電子商取引活動を支える物流・サプライチェーンエコシステムにおいて重要な役割を果たしている。この分野は、高度に整備された道路インフラ、高い車両信頼性、効率的なラストマイル配送ネットワークといった日本の強みの恩恵を受けている。電子商取引、小売業、ジャストインタイム型製造からの需要増加により、都市部および都市間ルートにおける貨物輸送量が拡大している。さらに、テレマティクス、ルート最適化、車両フリートの自動化といった技術進展が、運用効率の向上に寄与している。一方で、ドライバー不足、燃料費の上昇、排出規制といった課題により、物流事業者は電気自動車や持続可能な輸送ソリューションの導入を迫られており、これが市場の将来成長を形作っているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における日本の道路貨物輸送市場規模は1,758億米ドルであった。さらに、日本の道路貨物輸送市場は、2035年末までに2,256億米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本の道路貨物輸送市場は、2025年から2035年の予測期間において、約2.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の道路貨物輸送市場分析によれば、迅速かつ効率的な配送ニーズの高まり、現代物流およびフリート管理における技術活用、電子商取引および国内流通の成長、ならびに高度なインフラと物流技術の導入を背景として、日本の道路貨物輸送市場規模は拡大すると考えられる。日本の道路貨物輸送市場における主要企業としては、DHLグループ、福山通運株式会社、日立物流、KRS株式会社、鴻池グループ（鴻池運輸株式会社を含む）、三井倉庫ホールディングス株式会社、日本通運ホールディングス株式会社、山九株式会社、西濃ホールディングス株式会社、トランコム株式会社などが挙げられるのである
目次
● 日本の道路貨物輸送市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までを対象とした日本の道路貨物輸送市場の需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、仕向地別、積載形態別、コンテナ化別、輸送距離別、温度管理別、エンドユーザー別である。
