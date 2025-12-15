こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
横浜商科大学は、2026年入試より、入学辞退者に対する入学金を返還します。
横浜商科大学は、このたび、入学辞退者に対する入学金を返還することを決定いたしました。
本学のこの決定は、経済的な負担や入学手続きの期限に縛られることなく、安心して最良の進路選択ができるようサポートすることを目的としています。
◆入学金返還適用対象と辞退届提出期限
１）合格発表日：2025年12月19日（金）までの合格者
・入学辞退届 提出期限：2026年1月16日（金）必着
・適用される入試種別：総合型選抜 (A〜D日程)、学校推薦型選抜、同窓生推薦、留学生 (A日程)
２）合格発表日：2026年2月6日（木）合格発表の合格者
・入学辞退届 提出期限：2026年2月26日（木）必着
・適用される入試種別：一般選抜 (A･B日程)、大学共通テスト利用 (A日程)、総合型選抜 (E日程)、留学生 (B日程)
●入学金返還の手続き
大学が定める期日までに、所定の「入学辞退届」を提出しなければなりません。
また、返還には手続きの都合上、お時間をいただきたく存じます。
●入学金返還の対象外となる入試について
以下の合格発表日および入試種別は対象外となります。
《2026年3月6日合格発表》
・一般選抜C日程
・共通テストB日程
・総合型選抜（F日程）
◆入学金等返還に関するお問合せ
横浜商科大学 アドミッション・広報部
TEL：045-583-9043 ／ FAX：045-583-9053
Mail：yccpublic_r@shodai.ac.jp
