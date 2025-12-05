¡ÚNew Color Release¡ÛÂ¿¤¯¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤¿°¦¤¯¤ë¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖPEANUTS¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¡£ °¦¤µ¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áõ¤¤¿·¤¿¤ËºÆÅÐ¾ì¡£¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡×
¥Æー¥éー¥Éµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Çò°á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¯¥é¥·¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÚÁÏ¶È: 2008Ç¯ / ½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¹Á¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:ÂçÏÂ ¿·(¤ª¤ª¤ï ¤¢¤é¤¿)¡Û¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥ó¡ÖScrub Canvas Club¡×¤è¤ê¿·ºî¤òÈ¯É½¡£°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥·¥Ë¥«¥ë¤À¤±¤ÉÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖPEANUTS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ë¥åー¥«¥éー¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë12·î4Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
¸ÄÀË¤«¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤À¤±¤É¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò»ý¤Ä¡ÖPEANUTS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¤Îº£²ó¤Ï´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¡¦¥âー¥Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¤¬¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ä¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£»þ¤Ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢¤Ä¤é¤¤¼£ÎÅ¤ËÎ×¤ó¤À¤êµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤´µ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤¤¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÀÊÌÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹ ¡£ ¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖPEANUTS¡×¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥Èー¥êーÀ¤È°¦¤é¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤òÉ½¸½¡£¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥³¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï»þ¤Ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÄ¹»þ´ÖÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½À¤È¤â¤Ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢µ¤Ê¬¤Î¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¥¹¥¯¥é¥Ö¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖScrub Canvas Club¡×¤Ï¡¢¡Ø°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é2022Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬Æü¡¹ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ¤äÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò³«È¯¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´µ¼Ô¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡ÖPEANUTS¡×¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ï¡¢Peanuts Worldwide ¤¬½êÍ¤·¡¢WildBrain¤¬41%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ 39%¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬20%¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950 Ç¯¡£¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬£·¤Ä¤Î¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔÌÇ¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Apple TV +¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ ¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»æÇÞÂÎ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¡¢¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Ï¡¢NASA¤È¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó·È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±§ÃèÃµºº¤ÈSTEM¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤è¤¦¼¡À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹ ¡£
¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPEANUTS¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Êー¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¥Êー¥¹¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¡¦¥«¥éー¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¥«¥éー¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥ëー¡¦¥°¥ìー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¡¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥âー¥Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥¤¥Óー¤¬¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡Ú¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡Û¿·¿§¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¡§¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡£ÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥æー¥â¥¢¤ò
¥âー¥Ö¥Ô¥ó¥¯¡§¼ê»æ¤ò¸ò¤ï¤¹¥µ¥êー¤È¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È ¥Ñ¥Æ¥£¡£¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»þ´Ö
¥Í¥¤¥Óー¡§Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤ÊÂ¸ºß´¶¡£Æü¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿®Íê¤Î¥«¥éー
´ûÂ¸¿§¥Ö¥ëー¡§²º¤ä¤«¤Ê¿²»Ñ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¿´¤Þ¤ÇÀ°¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¥éー¥°¥ìー¡§Íî¤ÁÃå¤¤¢¤ë¥Èー¥ó¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¡£¤É¤ó¤ÊÆü¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìÃå¥Û¥ï¥¤¥È¡§°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡£¸½¾ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹°ìËç
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡üR35:Scrub Canvas Club:PEANUTS¥¹¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹(ÃË½÷·óÍÑ)¡üR36:Scrub Canvas Club:PEANUTS¥¹¥¯¥é¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä(ÃË½÷·óÍÑ)ÉÊÈÖ¡§R35
¥«¥éー¡§¿·¿§¡Ë¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó(SG) / ¥âー¥Ö¥Ô¥ó¥¯(MP) / ¥Í¥¤¥Óー(NA) ´ûÂ¸¿§¡Ë¥Ö¥ëー(BL)/ ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È(OW) / ¥°¥ìー(GR)¥µ¥¤¥º¡§XXS,XS,S,M,L,XL²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 11,990 ±ß
ÉÊÈÖ¡§R36
¥«¥éー¡§¿·¿§¡Ë¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó(SG) / ¥âー¥Ö¥Ô¥ó¥¯(MP) / ¥Í¥¤¥Óー(NA) ´ûÂ¸¿§¡Ë¥Ö¥ëー(BL)/ ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È(OW) / ¥°¥ìー(GR)¥µ¥¤¥º¡§XXS,XS,S,M,L,XL²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 11,990 ±ßÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥³¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£µÛ¿åÂ®´¥¡¢¥Î¥ó¥¢¥¤¥í¥ó¡¢Æ©¤±ËÉ»ß²Ã¹©¡¢ÀÅÅÅËÉ»ß¡¢¿åÍÏÀ¤Î±ø¤ì¤òÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëËÉ±ø²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î²÷Å¬¤µ¤ä¥¤ー¥¸ー¥±¥¢À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥³ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢2025 Ç¯ 12 ·î 4 Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.clasic.jp/products/scc/peanuts/¥¯¥é¥·¥³Ä¾±ÄÅ¹(´Ý¤ÎÆâÅ¹¡¦ÂçºåÅ¹¡¦Ì¾¸Å²°Å¹¡¦²£ÉÍÅ¹)¤Ç¤â¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¡£³ÆÅ¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://www.clasic.jp/c/real_shop/
¡ÖScrub Canvas Club¡×¤È¤Ï
¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡£»þ¤Ë²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢Æü¡¹Â¿Ë»¤Ê°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬Ãå¤ë°åÎÅÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤¡É¥¹¥¯¥é¥Ö¡É¤Ï¡¢¡Ö¤´¤·¤´¤·Àö¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¸ì¸»¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´è¾æ¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¤¯Àö¤Ã¤Æ¤âÀ¸ÃÏ¤¬½ý¤ß¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤¬Æü¡¹ÃåÍÑ¤·¡¢º£¤äÈà¤é¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤½¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê¤É³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥³¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹ ¡£
ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÁª¤ó¤ÇÃå¤ë´î¤Ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¡¦Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥³¤ÈÂ¾¶È¼ï¤È¤¬¶¦¤ËÉÁ¤¯Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤È³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ò¤â¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×Scrub Canvas Club ¥·¥êー¥º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´Ä¶¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¤¹¤ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£SCCÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.clasic.jp/lp/scc/
¥¯¥é¥·¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Çò°á¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ë°å»Õ¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Ï2008Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¡¢´¶À¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î´¶À¤È¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿°åÎÅÍÑÇò°á¤ä¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°å»Õ¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤Ï47%(*1)¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¯°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤«¤é¤â¡¢¥¯¥é¥·¥³¤Î´¶ÀÅª¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥·¥³¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ç41.7%¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÎØ¤ÏÇ¯¡¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£(*2)¥¯¥é¥·¥³¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¿´¤Î²¹ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¡×¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢°åÎÅ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£*1 ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤È¶¦Æ±¼Â»Ü¡§419Ì¾¤Î°å»Õ¸þ¤±¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤è¤ê¡£*2 ÆüËÜ¹ñÆâ²ñ°÷¿ô¡Ü¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓÂæÏÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ°÷¿ô¡£(Ãæ¹ñ¤Ï½ü¤¯) ¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²ñ°÷¿ôÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢2024Ç¯10·îËö¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë»»Äê¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥é¥·¥³³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÏÂ ¿·(¤ª¤ª¤ï ¤¢¤é¤¿)ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-5-12 ¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥·¥Ã¥¯¥¹ 2F¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://classico.co.jp/ÆüËÜ¹ñÆâ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢URL¡§https://www.clasic.jp/¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/classicolabcoat/