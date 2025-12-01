関節式適応型電動グリッパーの世界市場2025年、グローバル市場規模（伝達方式：ねじナット＋リンク機構型、伝達方式：ねじナット＋歯車伝達＋リンク機構型）・分析レポートを発表
2025年12月１日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「関節式適応型電動グリッパーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、関節式適応型電動グリッパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の関節式適応型電動グリッパー市場は2024年に約1億54百万米ドル規模と評価され、2031年には約3億28百万米ドルへ拡大する見通しであり、年平均成長率は11.5％と高水準で推移します。本レポートでは、米国の関税政策および国際的な制度変化が市場競争、地域経済、サプライチェーンの強靱性にどのような影響を及ぼすかを多角的に分析しています。
関節式適応型電動グリッパーは、ロボットや自動化システムに用いられる把持装置であり、人間の手の機能を模倣し、異なる形状や大きさの物体を自動的に把持できることが特徴です。複数の関節やセンサーを備え、作業環境やタスクに応じて最適な姿勢へ柔軟に調整できるため、製造業を中心に多様な分野で導入が進んでいます。
________________________________________
調査の特徴
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別の定量・定性分析を網羅的に示し、市場の全貌を多面的に評価しています。市場環境は急速に変化しており、本調査では需要と供給の変動要因、産業構造の変化、政策要因などが市場に及ぼす影響を丁寧に解説しています。さらに、主要企業の製品例や2025年時点の市場シェア推計を提示し、業界の競争構造を具体的に把握できる内容となっています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主要目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにし、関節式適応型電動グリッパーの成長可能性を評価することにあります。また、製品タイプ別・用途別に将来の需要を予測し、企業が新規事業開発や投資判断に役立てられる精緻な予測データを提供しています。競争要因や市場環境の変化を分析することで、今後の市場展望に関する重要な示唆も示しています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、Festo、Robotiq、Onrobot、Effecto、HIWIN、DH-Robotics、Aierte、Elephant Robotics、Wommer、Suzhou Jodell などの主要企業を対象に、企業概要、販売実績、収益、価格帯、製品ポートフォリオ、地理的展開状況、研究開発動向などを詳細に分析しています。これにより、各社が持つ技術力や市場での位置付けを比較し、競争環境の理解を深めることができます。
________________________________________
市場セグメント
市場は「ねじナットとリンク機構による伝達型」と「ねじナット・歯車伝達・リンク機構を組み合わせた伝達型」の2種類に分類されます。前者は構造がシンプルでコスト効率に優れる一方、後者はより複雑な動作と精密な制御が可能であり、高度な自動化工程での利用が進んでいます。
用途別では、半導体チップ、電子機器、自動車、家電、その他の産業での活用が中心であり、とくに精密部品のハンドリングが求められる分野において需要が急増しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが対象です。北米は高度な自動化投資が継続しており、先進製造業における需要が安定しています。欧州は産業用ロボット技術が成熟していることから高機能グリッパーの採用が進んでいます。
