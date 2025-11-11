バイオエレクトリカルメディスン市場、2033年までに395億5,000万米ドルに到達―神経刺激技術の進歩と慢性疾患増加が成長を牽引
世界の生体電気医療市場規模は、2024年には238億5,000万米ドルと評価され、2025年には252億3,000万米ドル、2033年には395億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2033年）中に年平均成長率（CAGR）5.78%で成長します。
市場拡大の要因には、神経刺激技術の急速な進歩、神経疾患および心血管疾患の有病率上昇、そして従来の薬物療法に代わる安全で効果的なエレクトロシューティカル（電気治療）デバイスの採用拡大が挙げられます。
バイオエレクトリカルメディスンとは
バイオエレクトリカルメディスン（Bioelectrical Medicine）は、エレクトロファーマシーまたはエレクトロシューティカルとも呼ばれ、電気信号を用いて神経系を調整し、身体機能を回復する医療技術です。これは、生物工学、分子医学、電子工学、神経科学などの分野を融合し、埋め込み型および非侵襲型の医療デバイスを開発します。
この技術は、慢性疼痛、パーキンソン病、てんかん、心臓不整脈、感音性難聴など、さまざまな疾患を薬剤ではなく電気刺激で治療することを目的としています。ペースメーカー、人工内耳、脊髄刺激装置、深部脳刺激装置などが代表的な製品です。
従来の薬剤治療とは異なり、バイオエレクトリカル治療は特定の神経線維や脳回路に直接作用し、副作用を最小限に抑えた正確かつ可逆的な非薬物療法を提供します。
市場動向
主な成長要因
高齢化と疾患有病率の上昇
世界的な高齢化の進行により、アルツハイマー病、パーキンソン病、心房細動などの神経・心血管疾患が増加しています。この人口構造の変化により、植込み型除細動器、深部脳刺激装置、脊髄刺激装置などの需要が継続的に高まっています。
神経刺激およびエレクトロシューティカル技術の進歩
近年、**ウェアラブルおよび埋め込み型エレクトロシューティカル（WIE）**が急速に進化しており、柔軟な電極や生体適合素材、小型電源などがデバイス性能と快適性を向上させています。これらの技術は、脳や末梢神経の電気信号を修正することで失われた機能を回復します。
また、糖尿病、高血圧、心不全、慢性疼痛などの慢性疾患管理においても有望な結果を示しており、患者に痛みのない効果的な治療オプションを提供しています。
政府および産業界による研究開発の強化
世界各国の政府や企業が、分子医学や神経刺激分野における革新的な研究開発への投資を加速させています。これにより、より標的を絞った低侵襲治療の実現と市場普及が進むと期待されています。
市場課題
デバイスコストの高さと専門訓練の必要性
ニューロスティミュレーターや人工内耳などの医療機器は高価であるため、アジア太平洋、中南米、アフリカなどの新興国では普及が難しい状況です。また、これらの装置を適切に運用・保守するための専門的な人材育成も課題となっています。
さらに、メーカーは製品を市場に投入する前に厳格な臨床試験と規制審査を経る必要があり、これが開発コストを押し上げる要因となっています。
詳細な市場トレンドと予測を読む:
https://straitsresearch.com/jp/report/bioelectric-medicine-market
新興市場の機会
