AIデータ社、口座から顧客、 取引リスクまでAIが統合判断。 「AI孔明 on IDX for Finance」 - 金融業務の知的生産性を高める次世代AIモジュール、 登場。
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、金融業界向けの生成AIモジュール「AI孔明 on IDX for Finance」の提供を開始いたしました。
金融業界は、 かつてないスピードで変化しています。 個人の非対面化、 法人の高度な財務ニーズ、 多様な規制、 金融犯罪リスク、 膨大な事務処理──。これらに同時対応できる柔軟かつ高度な支援ツールが求められています。
このたび私たちは、 次世代AIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」の業界別モジュールとして、 金融機関向けの『AI孔明 on IDX for Finance』をリリースしました。
本モジュールは、 勘定系システム、 CRM 顧客管理 、 AML アンチマネーロンダリング システム、 モニタリングレポートなどからエクスポートされたデータファイルをIDXにアップロードし、口座情報・取引履歴・顧客応対・リスク評価をAIで横断的に処理・分析する、 金融現場の“AI参謀”として設計されています。
■ 金融機関の課題とAIが提供する価値
● 膨大な口座・取引データの確認・照合に人手と時間がかかる
● マネーロンダリングや不正検知が属人化・後追いになりやすい
● 顧客応対の一貫性が部署・担当者によりばらつく
● 内部管理レポートの作成・更新に膨大な時間
● 監督官庁・監査対応における説明責任への負荷
こうした課題に対し、 AI孔明は、 既存の勘定系・CRM・リスクシステムからのデータファイルの上に「意思決定支援AI」と「データ統合基盤 IDX」を重ねる形で、 段階的かつ効果的な業務改善を実現します。
■ モジュール構成とシステム接続
・勘定系・CRM・AML・モニタリング等からのデータファイル活用
口座情報、 取引履歴、 担当者応対記録、 アラート履歴、 本人確認書類などをIDXにアップロードして統合分析。
・IDX：部門を横断する金融データの共有基盤
勘定系データと顧客接点情報を一元化し、 KYC・FATF・監査対応にも応用可能な構造で蓄積。
・生成AI 「AI孔明」による支援と判断補完
「この取引の正当性を過去の傾向と比較して」
「この顧客の属性からリスク分類を再評価して」
「今月の取引アラート一覧をレポート化して」
「過去の苦情対応のパターンを整理して改善提案して」 といった知的業務に自然言語で対応します。
■ 主な機能
1. 取引アラート・疑義取引の評価支援
→異常な取引パターンを分類・要注意案件をAIが提示。
2. KYC／本人確認の照合作業支援・抜け漏れ指摘
→ 書類・属性・取引履歴の整合性をAIが検証し、 リスク度の分類材料を提供
3. 顧客応対履歴の要約と一貫性チェック
→ 各窓口・チャネルでの応対履歴を統合し、 対応ぶれの検知や文書化支援に活用。
4. 内部統制レポートの作成支援
→ 月次報告・監査用資料・当局提出文書などのドラフトを生成AIが作成支援。
5. 部署横断のナレッジ活用 生成＋検索
→ 過去の事例・通達・マニュアルをベースにAIが回答・提案することで属人化を防止。
■ 導入効果のモデルケース
項 目 従来業務 平均 AI孔明導入後 （想定）
●疑義取引の判断作業： 平均的な確認・照合時間・・・AIによる判断材料提示で大幅短縮
