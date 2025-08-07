リスクベース認証 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月07に「リスクベース認証市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。リスクベース認証に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
リスクベース認証市場の概要
リスクベース認証 市場に関する当社の調査レポートによると、リスクベース認証 市場規模は 2035 年に約 227億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の リスクベース認証 市場規模は約 69億米ドルとなっています。リスクベース認証 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、リスクベース認証市場シェアの拡大は、IoTとスマートデバイスの急速な普及によるものです。スマートデバイスとIoTの急速な普及は、サイバー攻撃のリスクも高めています。当社の市場調査によると、サイバー攻撃の30%以上が特にIoTデバイスを標的としていることが判明しています。世界の企業向けIoTデバイスは2030年までに55億台に達すると予測されており、リスクベース認証市場の需要は高まっています。
リスクベース認証に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/risk-based-authentication-market/61535
リスクベース認証に関する市場調査では、サイバーセキュリティの脅威と詐欺の増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。フィッシング攻撃と個人情報窃盗の増加は、リスクベース認証ネットワークの需要を高めていることが判明しています。例えば、2023年には、日本におけるフィッシング攻撃が45%以上も大幅に増加すると予測されています。
しかし、導入費用の増加は、世界的な市場成長を阻害する可能性があります。多要素認証、リアルタイムリスク分析などを備えたリスクベース認証デバイスを導入するには、500000米ドル以上の費用がかかります。リスクベース認証システムの高コストは、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。
リスクベース認証市場セグメンテーションの傾向分析
リスクベース認証 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、リスクベース認証 の市場調査は、コンポーネント別、導入モード別、アプリケーション別、エンドユーザー業種別と地域別に分割されています。
リスクベース認証市場は、導入モード別にオンプレミス、クラウドベースに分割されています。このうち、クラウドベースは63%以上の市場シェアを占めています。このセグメントの成長は、リモートワークの増加、拡張性、適応性、そしてAIとMLの統合によって牽引されています。パンデミック以降、ハイブリッドな働き方が増えたことで、クラウドベースの技術の採用が増加しました。例えば、Oktaのクラウドベースのアダプティブ多要素認証ソリューションは、ユーザーの行動やリスクレベルに基づいて認証要件を動的に変更することが分かっています。
