おばあちゃんに抱っこしてほしくて台所へやってきたわんちゃんの光景が注目を集めています。手が離せないおばあちゃんのそばでお利口にしているわんちゃんの光景には、「おばあちゃん大好きなんだね」「待った甲斐があったね」と絶賛の声が寄せられることに。その健気な姿が癒やしを届けています。

【動画：台所にいるおばあちゃんの足元にやってきた犬→どうしても抱っこしてほしくて…『あまりにも健気な光景』】

おばあちゃんに抱っこしてほしいチノちゃん

TikTokアカウント『マルチーズのチノ』に投稿された光景に登場したのは、おやつとお昼寝が大好きなマルチーズのチノちゃん。しかし、チノちゃんにはおやつやお昼寝と同じくらい大好きなものがあるのだそう。それは、とっても優しいおばあちゃん。

この日もチノちゃんは、おばあちゃんに抱っこをしてもらおうと、おばあちゃんがいる台所へやってきたのだとか。

しかし、おばあちゃんは忙しかったようで、チノちゃんを抱っこしてあげる時間がなかったご様子。いつもなら優しく抱っこをしてくれるおばあちゃんに振り向いてもらえなかったチノちゃんは、そこにいることをアピールするように、おばあちゃんの足にぴったりと体をくっつけていたといいます。

おばあちゃんの足元でお利口にしている姿にキュン♡

おばあちゃんに抱っこしてほしくて、そっと甘えてみたチノちゃん。しかし、忙しいおばあちゃんはチノちゃんの誘惑をグッとこらえ、作業を進めていたそう。そんなおばあちゃんの様子を見て、チノちゃんはおばあちゃんを邪魔してはいけないと思ったのか、棚の隙間に入っておばあちゃんの様子を見守り始めたといいます。

その間、暇になったチノちゃんは、カメラにこっそり視線を送ってサービスをしてくれていたそう。そんなチノちゃんのお茶目な一面に、こちらまでキュンとしてしまいます。

抱っこしてもらえたチノちゃんは…

おばあちゃんの用事が終わるまでお利口にしていたチノちゃん。そして…とうとう、チノちゃんお待ちかねの時間がやってくることに。用事を済ませたおばあちゃんはチノちゃんのところへやってくると、優しくチノちゃんを抱き上げて、愛おしそうにチノちゃんをギュッと抱きしめてくれたそう。

大好きなおばあちゃんに抱っこをしてもらったチノちゃんは、舌をペロッと出して、おばあちゃんのお顔をジッと見つめていたとのこと。

その可愛らしい仕草に、おばあちゃんは一撃ノックアウト。思わず笑顔がこぼれてしまうのでした。

おばあちゃんの用事が終わるのをお利口に見守るチノちゃんの光景には、「願いが叶って良かったね」「おばあちゃんに抱っこしてもらって嬉しいね」「足元で見上げてるの可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることに。

TikTokアカウント『マルチーズのチノ』では、そんな甘え上手なチノちゃんと家族たちの、優しさいっぱいの風景が投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「マルチーズのチノ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。