独仏ＰＭＩで明暗、ユーロドルは１．１４１０－１．１４３９で振幅＝ロンドン為替



この日発表された独PMIは明暗を分けている。先に発表されたフランスPMI速報値（6月）は、製造業が50.7と予想および前回値を上回った。サービス業は47.4と引き続き50割れだが、前回値および予想値を上回った。



一方、ドイツPMIは製造業が50.0と前回および予想値をわずかに下回り、景気判断分岐点へと低下。サービス業は46.8と予想および前回値を下回る結果だった。



ユーロドルは1.1439付近まで買われたあと、足元では1.1410付近まで下押しされている。ユーロ円は184.84付近を高値に、184.25付近に安値を更新。



EUR/USD 1.1414 EUR/JPY 184.27

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