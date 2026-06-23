ドル円１６１．７０近辺、ユーロドル１．１４２５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は161.70近辺、ユーロドル1.1425近辺で推移している。ドル円は東京午前の161.53付近を安値に、足元では一時161.74付近まで買われた。ただ、値動きに継続性はみられず、狭いレンジでの揉み合い推移となっている。ユーロドルは1.1419から1.1432までの極めて狭いレンジ取引となっている。ドル指数は小幅に上昇しており、ややドル買いが優勢になっている。



他市場では、NY原油先物が74ドル付近から72ドル台へと下落している。米10年債利回りは4.51％付近から4.48％付近へと低下している。



USD/JPY 161.68 EUR/USD 1.1424

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