ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１４１ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均 51706.58（+141.88 +0.28%）
ナスダック 26231.88（-286.05 -1.08%）
CME日経平均先物 73355（大証終比：+495 +0.68%）
欧州株式22日GMT15:14
英FT100 10434.56（+71.29 +0.69%）
独DAX 25134.94（+149.12 +0.60%）
仏CAC40 8401.93（-19.21 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.209（+0.032）
10年債 4.491（+0.038）
30年債 4.934（+0.037）
期待インフレ率 2.261（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.947（-0.038）
英 国 4.802（-0.040）
カナダ 3.401（+0.004）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.60（-2.00 -2.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4215.50（-30.40 -0.72%）
ビットコイン（ドル）
65017.94（+1248.26 +1.96%）
（円建・参考値）
1048万0892円（+201220 +1.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51706.58（+141.88 +0.28%）
ナスダック 26231.88（-286.05 -1.08%）
CME日経平均先物 73355（大証終比：+495 +0.68%）
欧州株式22日GMT15:14
英FT100 10434.56（+71.29 +0.69%）
独DAX 25134.94（+149.12 +0.60%）
仏CAC40 8401.93（-19.21 -0.23%）
米国債利回り
2年債 4.209（+0.032）
10年債 4.491（+0.038）
30年債 4.934（+0.037）
期待インフレ率 2.261（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.947（-0.038）
英 国 4.802（-0.040）
カナダ 3.401（+0.004）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.60（-2.00 -2.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4215.50（-30.40 -0.72%）
ビットコイン（ドル）
65017.94（+1248.26 +1.96%）
（円建・参考値）
1048万0892円（+201220 +1.96%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ