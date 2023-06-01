NY株式22日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均　　　51706.58（+141.88　+0.28%）
ナスダック　　　26231.88（-286.05　-1.08%）
CME日経平均先物　73355（大証終比：+495　+0.68%）

欧州株式22日GMT15:14
英FT100　 10434.56（+71.29　+0.69%）
独DAX　 25134.94（+149.12　+0.60%）
仏CAC40　 8401.93（-19.21　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　4.209（+0.032）
10年債　 　4.491（+0.038）
30年債　 　4.934（+0.037）
期待インフレ率　 　2.261（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.947（-0.038）
英　国　　4.802（-0.040）
カナダ　　3.401（+0.004）
豪　州　　4.811（+0.000）
日　本　　2.669（+0.021）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.60（-2.00　-2.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4215.50（-30.40　-0.72%）

ビットコイン（ドル）
65017.94（+1248.26　+1.96%）
（円建・参考値）
1048万0892円（+201220　+1.96%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ