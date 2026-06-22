MILLENNIUM PARADE新曲「Blue」配信リリース決定！Saya Gray、Daniel Caesarが参加

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MILLENNIUM PARADEによる、Saya Gray, Daniel Caesarがフィーチャリングとして参加した新曲「Blue」が、7月8日0時に配信リリース決定。あわせてジャケット写真も解禁となった。

■約2年ぶりの新曲「Blue」を7月8日0時に配信リリース

この楽曲は、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして迎えており、約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった作品。

加えて、MILLENNIUM PARADEのメンバーCota Moriが手掛けた「Blue」のジャケット写真も解禁された。

さらに、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のエンディングテーマに決定しており、7月7日のアニメ初回放送終了後に配信リリースされる。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Blue」

■関連リンク

MILLENNIUM PARADE OFFICIAL SITE

https://millenniumparade.com/

『攻殻機動隊』公式グローバルサイト

https://theghostintheshell.jp