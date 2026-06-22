MILLENNIUM PARADE新曲「Blue」配信リリース決定！Saya Gray、Daniel Caesarが参加
MILLENNIUM PARADEによる、Saya Gray, Daniel Caesarがフィーチャリングとして参加した新曲「Blue」が、7月8日0時に配信リリース決定。あわせてジャケット写真も解禁となった。
■約2年ぶりの新曲「Blue」を7月8日0時に配信リリース
この楽曲は、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして迎えており、約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった作品。
加えて、MILLENNIUM PARADEのメンバーCota Moriが手掛けた「Blue」のジャケット写真も解禁された。
さらに、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のエンディングテーマに決定しており、7月7日のアニメ初回放送終了後に配信リリースされる。
■リリース情報
2026.07.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Blue」
■関連リンク
MILLENNIUM PARADE OFFICIAL SITE
https://millenniumparade.com/
『攻殻機動隊』公式グローバルサイト
https://theghostintheshell.jp