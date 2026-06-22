

「MUSIC CANVAS 大黒摩季」−あなたと NEXT−集合

大黒摩季が出演する北海道道 Presents「MUSIC CANVAS 大黒摩季」−あなたと NEXT−が、NHK総合・北海道ブロックで７月24日よる７時30分から放送される。

NHK北海道が掲げる新コンセプト「あなたとＮＥＸＴ＠北海道」。北海道の“あした”をもっと明るく、もっと元気に――。その思いをのせて、5月28日に札幌局スタジオで観客を招いたスペシャルな音楽トーク＆ライブの公開収録を開催した。ステージに登場したのは、デビュー35周年を迎える大黒摩季。

日本中を沸かせた「ら・ら・ら」や「熱くなれ」などの大ヒットナンバーから最新曲まで、大黒のパワフルな歌声をお届け。そして、観客からもらったメッセージに大黒が答えていく「CANVASトーク」も見どころとなっている。

【ゲスト：大黒摩季】

ことしデビュー35周年を迎え、昔は周りから求められる期待に応えようとするだけで精いっぱいでしたが、長くやっていくと100点のパフォーマンスは当たり前でさらに120点を目指すようになり、そうするとお客さまの表情や、テレビの向こうのみなさまの姿まで想像できるようになってきて、いまのステージのほうが何百倍も楽しいです。収録ではスタジオにお客さまを入れてのライブだったので、みなさんからパワーをいただけてとてもありがたかったです。今回、初披露した新曲についても、ベストなパフォーマンスができたこと、お客さまの顔を見たら伝わってきたので、ぜひ番組でご覧いただきたいです。

番組情報

北海道道 Presents「MUSIC CANVAS 大黒摩季」−あなたと NEXT−

【放送日時】 ７月２４日（金）夜７時30分〜８時15分

＜NHK 総合・北海道ブロック＞

※放送後１週間NHK ONEで配信（全国から視聴可）

【ゲスト】大黒摩季

【司会】鈴井貴之 多田萌加

【番組HP】 https://www.nhk.or.jp/hokkaido/info/articles/310/048/00/