北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で日本代表に０―４で敗れたチュニジアイレブンに対し、元ロシア代表から不満の声が上がっている。

チュニジアは初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗。ラムシ監督を電撃解任してルナール新監督を招へいしたが、立て直すことはできなかった。

ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は、イングランド・プレミアリーグの名門アーセナルなどで活躍したアンドレイ・アルシャビン氏の見解を紹介。「まるで空港で２６人を見つけてチュニジア代表のユニホームを着せたような感じだ。チームの連携は取れていないし、監督も交代したから、良い結果が出ないんだ」と苦言を呈した。

さらに同メディアは「特筆すべきは、今回のＷ杯はチュニジアにとって７回目の出場であるということだ。１９７８年にチュニジアはメキシコを３―１で破り、大会でアフリカ勢として初めて勝利を収めた。しかし、グループリーグを突破することはできなかった」と嫌味を展開した。

チュニジアの四苦八苦ぶりには、海外のトップ選手も首をかしげているようだ。