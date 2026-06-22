２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。

ゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＦＷの佐藤寿人氏は２６日のスウェーデン戦後の決勝トーナメントではＣ組のブラジルかモロッコという強豪との激突が予想されることについて「モロッコが来てもブラジルが来ても、かなり強敵にはなりますけど、個人的にはブラジルが来た方がやりやすいのかなと思います」とコメント。

「昨年、親善試合ですけど対戦経験がありますし、メンバーが多少違うけど、勝つ経験ができた。モロッコの方が組織的にしっかりフィジカルも強い中でチームとしての完成度はブラジルよりも高いと思います」と理由を説明した。

さらにスウェーデン戦については「僕は２―１で日本の勝利だと思います」と予想。「高さがかなりありますし、セットプレーを抑えるというのは簡単ではない。オランダ戦でもスウェーデンは一度、オフサイドになりましたけど、（セットプレーで）ゴールネットを揺らしてますから」と話していた。