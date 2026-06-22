日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された今秋ドラフト１位候補の青学大・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）が主将に選ばれた。

選考合宿の３日間、主将は日替わりで渡部は２日目に務めた。「人数が多いので、自分がまとめてという気持ちはあまりなかった。キャプテン経験者もたくさんいるので手助けしてもらいながら、良いチームを作っていきたい」と、周囲との連携を思い描いた。鈴木英之監督（５９）＝関西国際大＝は、「昨年のチームからの経験者でもあり、青学大でも４番を打って、キャプテンをして、ということなので、引っ張ってまとめて欲しい」と統率力に期待を寄せた。

選考合宿中は、捕手として多くの投手陣をリード。好投手が多くいたと振り返り、「その中でも仙台大の大城（海翔）くんや、富士大の２人（角田楓斗・古堅鈴之輔）は本当にすごく良いボール投げていたので、良いコミュニケーションをとって作り上げていきたい」と意気込んだ。

合宿２日目の２１日には「去年も（代表に）選んでいただいたので、自分が引っ張っていくという気持ちは持っています」と語っていた渡部。頼れるキャプテンが、頂点を目指す侍ジャパンをまとめあげる。