全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。

候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された駒大・真辺麗生選手（３年＝東邦）はこの日行われた紅白戦に右翼で出場し、２回裏に明大・榊原七斗外野手（４年＝報徳学園）の右中間への打球をダイビングキャッチ。駒大では中堅を守っており、右翼の経験は少ない中で好守を見せ、「（右翼の）守備範囲は分からなかったのですが、全力で走っていたので『もう捕ろう』っていう感じ」と振り返った。

打撃面では中前安打に加えて盗塁を成功させるなど攻守で躍動。「あまり考えすぎずにいった結果が良かったんじゃないかなと。（走攻守で）全体的にアピールできたと思うので、自分の中では出し切った」と充実の表情を見せ、「自分らしさは野性味のあるプレー。気負うことなく、自分ができる全力プレーでやりきりたい」と日の丸を背負う瞬間を心待ちにした。