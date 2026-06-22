連休明け２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比７２．６２ポイント（１．７８％）高の４１６３．１０ポイントと反発している。

押し目買いが優勢となる流れ。米イラン情勢の不透明感などで朝方は弱含む場面がみられたものの、指数は程なくプラスに転じている。中国の内需不振を受け、市場では政府が経済対策を強めるとの見方が広がった。直近では、商務部など８部門が１８日、「ＡＩ＋消費」発展に関する実施意見を発表している。指数は後場に入り上げ幅を広げた。

一方、朝方公表された実質的な政策金利となる６月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り１３カ月連続で据え置かれた。米国で年内の利上げ観測が浮上していることを受け、中国は金融緩和しにくくなっているとの見方もある。（亜州リサーチ編集部）

保険・証券株が相場を主導。新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が８．１％高、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が５．４％高、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が７．８％高で引けた。

ハイテク株も物色される。半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）やＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）、計算資源レンタル事業主力の江蘇利通電子（６０３６２９／ＳＨ）、電子機器メーカーの成都旭光電子（６００３５３／ＳＨ）、半導体材料の有研新材（６００２０６／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が９．７％高、光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）が８．２％高で取引を終えた。

食品・酒造株もしっかり。安井食品集団（６０３３４５／ＳＨ）と仏山市海天調味食品（６０３２８８／ＳＨ）がそろって１．９％、乳製品の内蒙古伊利実業集団（６００８８７／ＳＨ）が１．５％、四川水井坊（６００７７９／ＳＨ）が２．４％、貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）が２．２％ずつ上昇した。資源・素材株、銀行株、海運株、公益株、不動産株なども買われている。

半面、自動車株は安い。長城汽車（６０１６３３／ＳＨ）が３．６％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が３．２％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。空運株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．５８ポイント（１．６７％）高の２７８．７２ポイント、深センＢ株指数が３．３１ポイント（０．２９％）高の１１３７．６０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）