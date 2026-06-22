[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1298銘柄・下落1211銘柄（東証終値比）
6月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2602銘柄。東証終値比で上昇は1298銘柄、下落は1211銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが110銘柄、値下がりは110銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4840> トライアイズ 731 +137（ +23.1%）
2位 <3656> ＫＬａｂ 251.9 +25.9（ +11.5%）
3位 <7184> 富山第一銀 2700 +243（ +9.9%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 3.2 +0.2（ +6.7%）
5位 <3113> ＵＮＩＶＡ 75.1 +4.1（ +5.8%）
6位 <6659> メディアＬ 56 +3（ +5.7%）
7位 <290A> Ｓｙｎｓ 1420 +68（ +5.0%）
8位 <4564> ＯＴＳ 19.9 +0.9（ +4.7%）
9位 <2370> メディネット 26.1 +1.1（ +4.4%）
10位 <8894> レボリュー 24 +1（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 211 -9（ -4.1%）
2位 <4667> アイサンテク 2025.9 -78.1（ -3.7%）
3位 <3237> イントランス 87.1 -2.9（ -3.2%）
4位 <2686> ジーフット 288 -9（ -3.0%）
5位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 290 -8（ -2.7%）
6位 <6840> ＡＫＩＢＡ 851.1 -22.9（ -2.6%）
7位 <3672> オルトＰ 26.3 -0.7（ -2.6%）
8位 <6634> ＪＮグループ 80 -2（ -2.4%）
9位 <3719> ＡＩストーム 184 -4（ -2.1%）
10位 <5998> アドバネクス 3170.5 -64.5（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 26820 +395（ +1.5%）
2位 <285A> キオクシア 109700 +1000（ +0.9%）
3位 <6479> ミネベア 5100 +46（ +0.9%）
4位 <4568> 第一三共 2556.3 +21.8（ +0.9%）
5位 <5711> 三菱マ 4930.9 +41.9（ +0.9%）
6位 <4063> 信越化 7352 +45（ +0.6%）
7位 <5214> 日電硝 6919.9 +40.9（ +0.6%）
8位 <6981> 村田製 12320 +70（ +0.6%）
9位 <6857> アドテスト 32350 +180（ +0.6%）
10位 <9983> ファストリ 81977 +447（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 290 -8（ -2.7%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 616 -5.1（ -0.8%）
3位 <6532> ベイカレント 5423.9 -34.1（ -0.6%）
4位 <4503> アステラス 2164.3 -12.7（ -0.6%）
5位 <8331> 千葉銀 2511.6 -13.9（ -0.6%）
6位 <9532> 大ガス 5424.1 -26.9（ -0.5%）
7位 <5019> 出光興産 1247.9 -6.1（ -0.5%）
8位 <4043> トクヤマ 5211.1 -24.9（ -0.5%）
9位 <9531> 東ガス 6181.4 -28.6（ -0.5%）
10位 <6273> ＳＭＣ 73901 -339（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4840> トライアイズ 731 +137（ +23.1%）
2位 <3656> ＫＬａｂ 251.9 +25.9（ +11.5%）
3位 <7184> 富山第一銀 2700 +243（ +9.9%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 3.2 +0.2（ +6.7%）
5位 <3113> ＵＮＩＶＡ 75.1 +4.1（ +5.8%）
6位 <6659> メディアＬ 56 +3（ +5.7%）
7位 <290A> Ｓｙｎｓ 1420 +68（ +5.0%）
8位 <4564> ＯＴＳ 19.9 +0.9（ +4.7%）
9位 <2370> メディネット 26.1 +1.1（ +4.4%）
10位 <8894> レボリュー 24 +1（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 211 -9（ -4.1%）
2位 <4667> アイサンテク 2025.9 -78.1（ -3.7%）
3位 <3237> イントランス 87.1 -2.9（ -3.2%）
4位 <2686> ジーフット 288 -9（ -3.0%）
5位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 290 -8（ -2.7%）
6位 <6840> ＡＫＩＢＡ 851.1 -22.9（ -2.6%）
7位 <3672> オルトＰ 26.3 -0.7（ -2.6%）
8位 <6634> ＪＮグループ 80 -2（ -2.4%）
9位 <3719> ＡＩストーム 184 -4（ -2.1%）
10位 <5998> アドバネクス 3170.5 -64.5（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 26820 +395（ +1.5%）
2位 <285A> キオクシア 109700 +1000（ +0.9%）
3位 <6479> ミネベア 5100 +46（ +0.9%）
4位 <4568> 第一三共 2556.3 +21.8（ +0.9%）
5位 <5711> 三菱マ 4930.9 +41.9（ +0.9%）
6位 <4063> 信越化 7352 +45（ +0.6%）
7位 <5214> 日電硝 6919.9 +40.9（ +0.6%）
8位 <6981> 村田製 12320 +70（ +0.6%）
9位 <6857> アドテスト 32350 +180（ +0.6%）
10位 <9983> ファストリ 81977 +447（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 290 -8（ -2.7%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 616 -5.1（ -0.8%）
3位 <6532> ベイカレント 5423.9 -34.1（ -0.6%）
4位 <4503> アステラス 2164.3 -12.7（ -0.6%）
5位 <8331> 千葉銀 2511.6 -13.9（ -0.6%）
6位 <9532> 大ガス 5424.1 -26.9（ -0.5%）
7位 <5019> 出光興産 1247.9 -6.1（ -0.5%）
8位 <4043> トクヤマ 5211.1 -24.9（ -0.5%）
9位 <9531> 東ガス 6181.4 -28.6（ -0.5%）
10位 <6273> ＳＭＣ 73901 -339（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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