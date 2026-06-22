　6月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2602銘柄。東証終値比で上昇は1298銘柄、下落は1211銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが110銘柄、値下がりは110銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4840>　トライアイズ　　　　731　 +137（ +23.1%）
2位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　251.9　+25.9（ +11.5%）
3位 <7184>　富山第一銀　　　　 2700　 +243（　+9.9%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　3.2　 +0.2（　+6.7%）
5位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　 75.1　 +4.1（　+5.8%）
6位 <6659>　メディアＬ　　　　　 56　　 +3（　+5.7%）
7位 <290A>　Ｓｙｎｓ　　　　　 1420　　+68（　+5.0%）
8位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 19.9　 +0.9（　+4.7%）
9位 <2370>　メディネット　　　 26.1　 +1.1（　+4.4%）
10位 <8894>　レボリュー　　　　　 24　　 +1（　+4.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8746>　ｕｎｂａｎｋ　　　　211　　 -9（　-4.1%）
2位 <4667>　アイサンテク　　 2025.9　-78.1（　-3.7%）
3位 <3237>　イントランス　　　 87.1　 -2.9（　-3.2%）
4位 <2686>　ジーフット　　　　　288　　 -9（　-3.0%）
5位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　290　　 -8（　-2.7%）
6位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　851.1　-22.9（　-2.6%）
7位 <3672>　オルトＰ　　　　　 26.3　 -0.7（　-2.6%）
8位 <6634>　ＪＮグループ　　　　 80　　 -2（　-2.4%）
9位 <3719>　ＡＩストーム　　　　184　　 -4（　-2.1%）
10位 <5998>　アドバネクス　　 3170.5　-64.5（　-2.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　　26820　 +395（　+1.5%）
2位 <285A>　キオクシア　　　 109700　+1000（　+0.9%）
3位 <6479>　ミネベア　　　　　 5100　　+46（　+0.9%）
4位 <4568>　第一三共　　　　 2556.3　+21.8（　+0.9%）
5位 <5711>　三菱マ　　　　　 4930.9　+41.9（　+0.9%）
6位 <4063>　信越化　　　　　　 7352　　+45（　+0.6%）
7位 <5214>　日電硝　　　　　 6919.9　+40.9（　+0.6%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　12320　　+70（　+0.6%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　32350　 +180（　+0.6%）
10位 <9983>　ファストリ　　　　81977　 +447（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　290　　 -8（　-2.7%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　616　 -5.1（　-0.8%）
3位 <6532>　ベイカレント　　 5423.9　-34.1（　-0.6%）
4位 <4503>　アステラス　　　 2164.3　-12.7（　-0.6%）
5位 <8331>　千葉銀　　　　　 2511.6　-13.9（　-0.6%）
6位 <9532>　大ガス　　　　　 5424.1　-26.9（　-0.5%）
7位 <5019>　出光興産　　　　 1247.9　 -6.1（　-0.5%）
8位 <4043>　トクヤマ　　　　 5211.1　-24.9（　-0.5%）
9位 <9531>　東ガス　　　　　 6181.4　-28.6（　-0.5%）
10位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　73901　 -339（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース