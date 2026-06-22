身長154cmの小さな飛ばし屋・鈴木真緒がドラコン静岡大会で2日連続優勝！ -58kg級では無敵の安定感

身長154cmの小さな飛ばし屋・鈴木真緒がドラコン静岡大会で2日連続優勝！ -58kg級では無敵の安定感