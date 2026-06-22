身長154cmの小さな飛ばし屋・鈴木真緒がドラコン静岡大会で2日連続優勝！ -58kg級では無敵の安定感
身長154cmで最長飛距離は328ヤード、ドラコンプロとして活躍する鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。JPDA（日本プロドラコン協会）が6月20、21日の両日に東名カントリークラブで開催した「静岡大会」に参戦。「2日間とも-58kg級で優勝することができました！」という嬉しい大会結果を投稿した。
【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒の豪快スイング
1日目は一時中断するほどの大雨に見舞われ、2日目は霧でスタート時間を遅らせるという厳しいコンディションの中での大会となった。それでも「ゴルフは自然相手の競技なので、風や雨などに対応していかなきゃいけないと改めて実感しました!!」と鈴木は積極的な姿勢を崩さない。そして「まだまだ成長できる！！頑張ります」との意欲を記していた。投稿では優勝のボードを手に、いろいろなポーズをとる写真や、上下カッパ姿で傘をクルクルと回す後ろ姿、会心のショットを捉えた動画を公開した。投稿を見たファンからは「優勝おめでとうございます」「すごぉぉおい」「もっと出来る 頑張って」などの声援が送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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