２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円６９銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２１銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では、１６１円４０銭前後で推移していたが、午後３時にかけ１６１円７０銭前後へ上昇した。イラン軍の中央司令部は２０日、ホルムズ海峡を封鎖すると宣言したことで、市場には緊張感が高まったが、スイスで開催された米国とイランの高官による初回の和平協議は２２日には終了し、６０日以内の最終合意に向けたロードマップ（工程表）で合意したと伝わった。ただ、依然としてイラン情勢の不透明感は残り、ドル買いの意欲は強い状況となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４５４ドル前後と同０．０００８ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS