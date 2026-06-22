明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サンリオ<8136>
※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>
出所：MINKABU PRESS
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サンリオ<8136>
※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>
出所：MINKABU PRESS