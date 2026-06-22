○経済統計・イベントなど

１０：３０　日・５年物利付国債の入札
１５：４５　仏・企業景況感指数
１６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５　仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：サンリオ<8136>
※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>

出所：MINKABU PRESS