明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：サンリオ<8136>

※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>



出所：MINKABU PRESS