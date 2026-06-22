Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A.T>＝後場上げ幅拡大しストップ高。きょう午前１１時ごろ、ドローンを活用した３Ｄインフラ管理システムを提供する韓国ＡＬＴＩＶＩＯＮと、同国における土木インフラ分野を中心とした事業活動の開発・拡大を目的とする業務提携に関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。韓国市場における事業機会の拡大と顧客価値の向上を図る。



Ａｉｍｉｎｇ<3911.T>＝後場一段高。同社はきょう、９日に配信を開始した新作スマートフォン向けゲーム「イナズマイレブン クロス」が、ｉＯＳ版とＡｎｄｒｏｉｄ版をあわせて１００万ダウンロードを突破したと発表。これが株価を刺激したようだ。イナズマイレブン クロスは、レベルファイブ（福岡市中央区）と開発した育成シミュレーションゲーム。１００万ダウンロードを記念してプレゼントキャンペーンを実施している。



アイサンテクノロジー<4667.T>＝一時ストップ高。建築・土木業界向けソフトの開発及び販売を手掛けるほか、３次元マップ技術などを駆使して自動運転などのモビリティ分野にも積極展開する。足もとの業績も好調だ。前週末１９日取引終了後に発表した２６年３月期決算は営業利益が前の期比６９％増の７億６０００万円と急拡大し過去最高を大幅更新したほか、２７年３月期も成長トレンドをまい進、同利益は前期比１２％増の８億５０００万円とピーク利益更新基調が続く見通しだ。公共セグメントにおける自社開発ソフト大型案件の寄与に加え、自動運転の社会実装に向けた旺盛な需要が収益に貢献している。株価は今月１０日に２１４０円の戻り高値をつけた後に調整を入れたが、前週から戻り歩調をみせていた。きょうはマドを開けて一気に上値追いを加速させている。



荒川化学工業<4968.T>＝大幅高４連騰で新値街道をまい進。ロジン（松脂）を活用した技術を核にファイン・エレクトロニクス分野で需要を獲得。特にＡＩデータセンター向けの先端半導体材料の洗浄剤などで時流を捉えている。業績は２５年３月期を境に収益回復トレンドが目覚ましい。営業利益は２．４倍増益を達成した２６年３月期に続き、２７年３月期も前期比３２％増の３３億円予想と快調だ。ＡＩ関連の高成長株でありながら、ＰＢＲが０．７倍台と解散価値を大きく下回っていることで見直しムードが急速に高まっている。



プローブカード関連株＝テラプローブ<6627.T>が急騰を演じる。また、日本マイクロニクス<6871.T>、日本電子材料<6855.T>など半導体検査用プローブカードを手掛ける銘柄に投資金が集中し軒並み大幅高。生成ＡＩの急成長を背景にＡＩ半導体の需要が沸騰状態にあるが、特にＧＰＵ（画像処理半導体）とセットで搭載されるＨＢＭ（高帯域メモリー）の世代交代に伴う需要が高水準で、これに伴う最先端半導体などに対する検査ニーズの高まりが関連銘柄の株価を強く刺激している。日本マイクロはモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が今月１１日に目標株価を１万９０００円に引き上げるなど、今の好収益環境を裏付けている。



倉元製作所<5216.T>＝ストップ高人気。前週末１９日の取引終了後に、子会社ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイトが、中国ポリロックス・ケミカル（広東聚石化学）グループのポリロックス・ケミカル（香港）と「ペロブスカイト太陽電池プロジェクト投資枠組み協定書」を締結することを決議し、協定書締結に先立ち３０万ドルの前受金を受け取ったと発表したことが好感されている。倉元は、ペロブスカイト太陽電池のガラス・フィルム型両用プラントに係る設備投資を進めているが、事業の本格的な量産体制の構築及び事業化には今後も追加的な資金、技術・製造ノウハウ、販売・調達ネットワークなどの経営資源が必要となることから、複数の事業パートナーとの協業可能性を検討していた。本協定書の締結により、ポリロックスグループとの正式契約の交渉を進めるとしているが、協定書は正式契約ではなく、ポリロックスグループによる出資実行、前受金の増資払込金または出資金への充当、合弁事業化などを保証するものではないとしている。なお、同件が２６年１２月期業績に与える影響は精査中としている。



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出所：MINKABU PRESS