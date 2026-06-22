22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数232と、値上がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、パワーエックス<485A>、ＱＤレーザ<6613>など6銘柄がストップ高。アイズ<5242>は一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ<2334>、シャノン<3976>、ベストワンドットコム<6577>、ＡＨＣグループ<7083>、デジタリフト<9244>は年初来高値を更新。サクシード<9256>、Ｋｕｄａｎ<4425>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、アスタリスク<6522>、ティアンドエスグループ<4055>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、キッズスター<248A>、ツクルバ<2978>、海帆<3133>など33銘柄が年初来安値を更新。ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ<6561>、プロジェクトホールディングス<9246>、キャスター<9331>、リグア<7090>、イメージ情報開発<3803>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース