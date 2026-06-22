22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.4％増の6396億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.6％増の4897億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> 、ＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> など74銘柄が新高値。日経平均ベア上場投信 <1580> 、日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など21銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が9.04％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が5.18％高、ｉシェアーズ シルバー ＥＴＦ <568A> が4.42％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が4.14％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が4.06％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.40％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> は3.04％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1103円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3596億5400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金3246億4900万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が315億7400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が257億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が168億2100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が167億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が120億5200万円の売買代金となった。



株探ニュース