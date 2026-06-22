生前はうつ病、36歳で逝去…韓国ロックバンド「シベリアンハスキー」の女性ボーカルの12回忌

バンド「シベリアンハスキー」のボーカル、ユ・スヨンさんがこの世を去って、12年が経った。

ユ・スヨンさんは2014年6月22日、自宅で発見された。

【画像】整形失敗で“うつ病”、亡くなった韓国女優

享年36。生前、うつ病を患っていたという。

訃報を受け、シベリアンハスキーは「ユ・スヨンさんが6月22日にこの世を去りました。愛する父と祖母のもとへ旅立ちました。彼女が家族のもとで安らかに眠れるよう祈ってください」と伝えた。

また当時、ロックミュージシャンの故シン・ヘチョルさんは、自身のSNSに、「シベリアンハスキーのボーカル、ユ・スヨンさんのご冥福をお祈りします。ジャニス・ジョプリンのような歌声を持っていた子でした。なぜだか悔しくてなりません。今は『ゴーストステーション』（シン・ヘチョルのラジオ番組）もなく、私自身にできることもありませんが、インディーズシーンのすべての方々に心からの応援を送ります。The show must go on」と追悼のメッセージを投稿していた。

ユ・スヨンさん

ユ・スヨンさんが所属していたシベリアンハスキーは、2006年にシングル『Triangle』でデビュー。2012年にはKBS2のバンドオーディション番組『バンドサバイバル！TOPバンド』シーズン2に出演し、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）