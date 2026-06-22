あさひ<3333.T>は後場軟調な動きとなっている。午後１時ごろに発表した第１四半期（２月２１日～５月２０日）単独決算が、売上高２７７億８６００万円（前年同期比２．５％増）、営業利益３０億９７００万円（同５．３％減）、純利益２１億４０００万円（同８．４％減）と減益となったことが嫌気されている。



電動アシスト自転車や子ども車が好調に推移したほか、パーツ、修理・メンテナンスの販売増加で売上高は増加した。ただ、賃金の引き上げや人材育成投資の先行、新規出店に伴う運営基盤費用の増加などが利益を圧迫した。



なお、２７年２月期通期業績予想は、売上高８６２億７８００万円（前期比６．０％増）、営業利益４３億円（同９．２％増）、純利益２７億３０００万円（同２０．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS